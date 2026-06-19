Токаев встретил президента Черногории во Дворце Независимости

Фото: akorda.kz

19 июня 2026 года во Дворце Независимости состоялась церемония встречи президента Черногории, прибывшего в нашу страну с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Во время мероприятия президенты Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович представили друг другу членов официальных делегаций. Фото: akorda.kz Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Черногории. Фото: akorda.kz 18 июня 2026 года стало известно, что официальный визит президента Черногории Якова Милатовича в нашу страну состоится 18-20 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Фото: akorda.kz Сегодня, 19 июня, состоятся переговоры на высшем уровне. Фото: akorda.kz

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