Токаев встретил президента Черногории во Дворце Независимости
Фото: akorda.kz
19 июня 2026 года во Дворце Независимости состоялась церемония встречи президента Черногории, прибывшего в нашу страну с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.
Во время мероприятия президенты Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Черногории.
18 июня 2026 года стало известно, что официальный визит президента Черногории Якова Милатовича в нашу страну состоится 18-20 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Сегодня, 19 июня, состоятся переговоры на высшем уровне.
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