#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

Токаев встретил президента Черногории во Дворце Независимости

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 12:15 Фото: akorda.kz
19 июня 2026 года во Дворце Независимости состоялась церемония встречи президента Черногории, прибывшего в нашу страну с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Во время мероприятия президенты Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович представили друг другу членов официальных делегаций.

встреча президента Черногории в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 12:15

Фото: akorda.kz

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, затем прозвучали гимны Казахстана и Черногории.

встреча президента Черногории в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 12:15

Фото: akorda.kz

18 июня 2026 года стало известно, что официальный визит президента Черногории Якова Милатовича в нашу страну состоится 18-20 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

встреча президента Черногории в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 12:15

Фото: akorda.kz

Сегодня, 19 июня, состоятся переговоры на высшем уровне.

встреча президента Черногории в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 12:15

Фото: akorda.kz

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев, Яков Милатович
17:26, 02 января 2025
Токаев выразил соболезнования президенту Черногории
Токаев, Индонезия
11:35, 17 августа 2024
Токаев поздравил президента Индонезии с Днем Независимости
Токаев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
21:08, 02 сентября 2024
Токаев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан будет представлен в финале чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Китае
12:59, Сегодня
Казахстан будет представлен в финале чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Китае
Тимур Нурсеитов
12:37, Сегодня
Казахстанский боксёр Тимур Нурсеитов потерпел поражение и не получит медаль ЭКМ в Китае
Абылайхан Жусупов
11:58, Сегодня
Чемпион мира Жусупов оформил разгром против узбека Болтаева и гарантировал медаль на ЭКМ
Иржи Прохазка
11:50, Сегодня
Бой бывшего чемпиона Прохазки и Косты находится в разработке на UFC 330
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: