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Политика

Сразу 6 должностных лиц назначат 1 июля 2026 года

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 11:18 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 30 июня 2026 года в кулуарах правительства рассказал об основных изменениях, вступающих в силу с 1 июля, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у главы Минюста, как именно будут приниматься законы в переходный период, который продлится в Казахстане ближайшие два месяца.

"Согласно новой Конституции, в эти два месяца есть два варианта: есть возможность издать указ президента, имеющий силу закона, в случае отсутствия Курултая, либо правительство может принять временное постановление, имеющее силу закона, в случае если обстоятельства, прямо указанные в Конституции, наступят. Тогда есть возможность внесения определенных законодательных корректив", – сказал Сарсембаев.

Он напомнил, что 1 июля вступает в силу новая Конституция.

"Все переходные положения у нас в 94, 95, 96 (статьях) прямо расписаны. Речь идет о том, что начиная с завтрашнего дня 6 должностных лиц будут переназначены в течение двух месяцев... Это генеральный прокурор, председатель Нацбанка, председатель Верховного суда, председатель Высшего судебного совета, уполномоченный по правам человека и так далее", – добавил министр.

По словам Ерлана Сарсембаева, одновременно с этим с завтрашнего дня будет объявлен новый государственный предвыборный старт, связанный с выборами в Курултай.

"В сентябре правительство должно сложить полномочия перед вновь избранным Курултаем. Ну и с согласия Курултая будут назначены остальные должностные лица – вице-президент, члены правительства", – уточнил он.

Ранее мы писали, что 1 июля вступит в силу новая Конституция.

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Азамат Сыздыкбаев
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