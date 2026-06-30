Токаев: Наша главная цель – поднять благосостояние, обеспечить безопасность и улучшить качество жизни граждан

30 июня 2026 года на последнем совместном заседании двухпалатного Парламента в Астане президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу улучшить систему государственного управления, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в ближайшие два года мировое сообщество, включая отдельные государства, может столкнуться со значительными трудностями при реализации экономических планов.

"Однако нельзя опускать руки и поддаваться панике. Правительство должно работать максимально активно и оперативно. Чтобы обеспечить устойчивое развитие страны, необходимо снизить инфляцию до минимально возможного уровня и не сбавлять темпы развития экономики. Наоборот, нужно наращивать показатели", – сказал глава государства.

Он напомнил о начале кардинальных работ по реформированию.

"Нельзя это понимать как административные реформы, поскольку для нашей страны начинается совершенно новый исторический этап. Будут реализованы беспрецедентные изменения, преследующие абсолютно иные цели и смыслы. Иными словами, мы намерены провести капитальный ремонт фундамента казахской государственности и несущих конструкций независимости страны. Мы обязаны качественно улучшить систему государственного управления. Это критически важная задача, требующая напряжения усилий всех сопричастных к этому делу лиц, представляющих государственную службу, академические институты, НПО, международные организации", – сказал президент.

По его словам, поставленную в прошлогоднем Послании задачу в течение трех лет превратить Казахстан в развитое цифровое государство никто не отменял.

"От выполнения данной задачи во многом зависит будущее нашей страны. Надо всегда помнить: вопросы, касающиеся надежного обеспечения независимости и суверенитета Казахстана, еще полностью не решены, и следует ожидать нарастания угроз и вызовов", – заявил глава государства.

Он продолжил, что главная цель – поднять благосостояние, обеспечить безопасность и улучшить качество жизни граждан, сделать данный показатель и саму тенденцию необратимыми.

"Мы не имеем права почивать на лаврах. Масштаб и сложность стоящих перед нами задач требуют упорной и результативной работы. В этой связи считаю важным подвести основные итоги совместной деятельности, сформулировать направления дальнейшего развития", – сказал Токаев.

В своем выступлении он также заявил о важности развития цифровых технологий.