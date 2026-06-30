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Общество

Қазақстан Халық Кеңесі – это первая в нашей истории диалоговая платформа конституционного уровня – Токаев

выступление президента, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 13:11 Фото: akorda.kz
30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев высказался о создании Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Zakon.kz.

По его словам, передовое и справедливое государство невозможно построить без эффективно функционирующих общественных институтов.

"Именно поэтому я предложил учредить новый конституционный орган – Қазақстан Халық Кеңесі, который объединит представителей маслихатов, общественных советов, экспертных площадок и организаций гражданского общества. Халық Кеңесі возьмет на себя и функционал, который ранее находился в ведении Ассамблеи народа Казахстана. Таким образом, меняется структурный формат, но ни в коем случае не сама суть общенационального единства – магистрального направления нашей внутренней политики", – сказал президент.

По его словам, Халық Кеңесі – это первая в нашей истории диалоговая платформа конституционного уровня, символ уникального многообразия Казахстана.

"Разрозненные ранее структуры объединятся в Высший консультативный орган, наделенный правом законодательной инициативы. Это значит, что голос всего народа станет главной неотъемлемой частью государственной политики. Самый ценный результат реформ – это участие граждан в процессе принятия важнейших государственных решений. Почти тридцать лет пролежавший без дела механизм прямого народного волеизъявления превратился в политическую практику. С 2022 года проведено три общенациональных референдума по судьбоносным для страны вопросам. Моя принципиальная позиция неизменна: именно народ должен быть творцом происходящих в стране перемен. Но конкретные инициативы могут и должны исходить от власти", – указал Токаев.

Он продолжил, что уже сейчас можно сказать: реализованные в стране реформы создали устойчивую систему сдержек и противовесов властных институтов, повысили качество государственного управления.

"Но главная цель всех преобразований – рост благосостояния народа и качества жизни людей в каждом регионе страны – требует дополнительных усилий со стороны правительства, законодателей, всего общества", – заключил президент.

Во время выступления он также поблагодарил депутатов за проделанную работу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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