Президент отметил вклад депутатов Парламента в разработку и принятие новой Конституции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента отметил вклад депутатов в разработку и принятие новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, Парламент этого созыва запомнится высоким качеством законотворческой работы и невиданной ранее результативностью деятельности депутатского корпуса.

"Вы внесли особый вклад в начавшийся процесс построения Справедливого Казахстана, а также в разработку и принятие Конституции. Почти каждый из вас, депутатов, может сказать следующим поколениям политиков и общественных деятелей, детям и внукам: "Мне довелось принять непосредственное участие в работе над Конституцией 2026 года". Поддержав парламентскую реформу, депутатский корпус в полной мере показал всему миру свою политическую и гражданскую ответственность, глубокое понимание общенациональных интересов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что многие из находящихся в этом зале депутатов работали в составе Конституционной комиссии, встречались с гражданами, давали им исчерпывающие разъяснения сути реформ, которые сформируют облик нашего государства, его экономический потенциал на долгие годы вперед.

"После принятия Основного закона на всенародном референдуме вы сумели качественно и в кратчайшие сроки привести правовую систему нашего государства в соответствие с новыми конституционными реалиями. В частности, Парламент оперативно разработал и принял девять пакетов законов, в том числе шесть конституционных законов", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент поблагодарил депутатов всех созывов Сената и Мажилиса.