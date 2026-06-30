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Политика

Токаев рассказал, какие задачи стоят перед новым Курултаем

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 13:03 Фото: akorda.kz
30 июня 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что базовая формула государственной власти "Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство" обрела полноценное институциональное воплощение, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в обновленном балансе ветвей власти президент сохранил свою ключевую роль как символа Независимости и единства государства, гаранта соблюдения Конституции, законных прав и свобод граждан.

"Крайне важно понимать и учитывать, что Казахстан остается президентской республикой, где президент является главным должностным лицом государства, Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил, назначает на должности руководителей всех правоохранительных органов, определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, представляет наше государство на международной арене".Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем, продолжил он, модернизация предусматривает дальнейшую трансформацию парламентской системы.

депутаты, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 13:03

Фото: akorda.kz

"Курултаю предстоит ликвидировать все препятствия в виде бюрократических процедур, повысить скорость и качество законотворчества, организовать эффективную деятельность квалифицированных экспертов и консультантов. В эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта Курултаю придется работать в ускоренном темпе для оперативной адаптации национального законодательства к стремительно меняющимся реалиям в цифровой матрице. Это критически важная задача, поскольку она будет определять готовность Казахстана к участию в глобальной конкуренции".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев высказался об итогах работы двухпалатного Парламента.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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