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Политика

Токаев: ВВП Казахстана впервые в истории страны превысил 300 миллиардов долларов

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 13:14 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента напомнил о том, что Казахстан переходит на новую экономическую модель, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, это стратегическая задача особого значения.

"Для ее оперативного решения необходимо выработать новые подходы, новые позиции. Очевидно, что прежние методы работы не будут эффективными. Ранее я уже говорил, что с каждым годом происходит ухудшение глобальной ситуации, международной обстановки в целом. Перед нами стоит множество различных конфликтов и вызовов. Но, несмотря на это, мы проводим взвешенную политику и уверенно движемся вперед. Мы и впредь будем следовать этому курсу. По итогам прошлого года рост национальной экономики составил 6,5 процента, что является высоким показателем на фоне общемировых темпов развития. Валовой внутренний продукт Казахстана впервые в истории преодолел рубеж в 300 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения с 2019 года увеличился в полтора раза – до 15 тысяч долларов", – перечислил президент.

Он подчеркнул, что это один из самых высоких результатов среди стран СНГ – Казахстану удалось замедлить инфляцию, которая по итогам пяти месяцев текущего года снизилась до 10,4 процента.

"Но необходимо работать над дальнейшим снижением этого показателя. Обеспечена стабильность финансовой системы страны. Национальная валюта надежно защищена от внешних рисков. В целом можно говорить о продуктивном взаимодействии Парламента с правительством и Национальным банком. Самый актуальный на данный момент вопрос – базовая процентная ставка Национального банка. К решению этого вопроса необходимо подойти взвешенно. Принятые вами новые Бюджетный и Налоговый кодексы полностью перезагрузили всю экономическую систему и изменили сами подходы к управлению государственными финансами. Таким образом, заложен фундамент для формирования новой модели казахстанской экономики", – добавил глава государства.

Ранее Токаев заявил о важности развития технологического прогресса для страны.

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Азамат Сыздыкбаев
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