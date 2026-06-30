На счета детей перечислено 2,3 млрд долларов – Токаев о реализации проекта "Нацфонд – детям"

Фото: Zakon.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента, заявил, что благодаря специальной конституционной норме Казахстан первым в регионе трансформировал природные богатства в реальный стартовый капитал граждан, сообщает Zakon.kz.

По его словам, программа "Нацфонд – детям" доказала свою высокую эффективность. "За три года 2,3 миллиарда долларов поступили на счета шести с половиной миллионов наших юных граждан. Логическим продолжением этой системной заботы стали накопительная система "Келешек" и комплексная поддержка одаренных детей – победителей международных олимпиад. Именно так мы понимаем инвестиции в будущее. И какая страна в нашем окружении – то есть на Евразийском континенте – выделяет столь значительные средства на социальные нужды? Ответ, по-видимому, очевиден". Касым-Жомарт Токаев Кроме того, как уточнил глава государства, 450 важных социальных и коммунальных объектов построено в Казахстане за счет возвращенных активов.

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