450 важных социальных и коммунальных объектов построено в Казахстане за счет возвращенных активов

Фото: pixabay

30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что единственный капитал, абсолютно не подверженный инфляции, – это качество человеческого потенциала, сообщает Zakon.kz.

"Именно поэтому мы рассматриваем социальную сферу как стратегическое направление. Сегодня государство выделяет значительные средства на все ключевые направления, нацеленные на всестороннее развитие граждан. Особое внимание уделяется развитию науки и образования, культуры и здравоохранения, спорта и системы социальной поддержки. Только в текущем году на эти ключевые направления планируется выделить свыше 19 триллионов тенге, что составляет более половины всего государственного бюджета", – сказал он. По словам главы государства, Казахстан остается одним из немногих государств мира, проводящих столь глубокую, последовательную и масштабную социальную политику. "Важно отметить весомую роль Парламента в продвижении социально значимых инициатив и утверждении принципов справедливости в обществе. Однако подлинная справедливость – это не уравнительное распределение общественных благ. Это скрупулезно сбалансированная и предельно эффективная система по созданию равных возможностей для каждого гражданина. Фундаментом такого подхода является равенство всех перед законом. Ярким примером торжества этого принципа стало принятие вами Закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", который позволил вернуть в страну более триллиона тенге. Свыше половины этих средств уже работают на благо народа: на них возведено 450 важнейших социальных и коммунальных объектов", – подытожил Токаев. Он также рассказал о рекордных показателях в строительстве, АПК и фармацевтике.

Поделитесь новостью