Токаев анонсировал проведение выборов в Курултай

Фото: Zakon.kz

Вступление в законную силу новой Конституции – это историческое событие, оказывающее прямое влияние на судьбу нации. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Основной закон открывает путь к этапу масштабных общественно-политических процессов. "В связи с этим мною будет подписан ряд документов, в том числе указ о проведении выборов в Курултай. Соответственно, конкуренция между партиями также усилится. Мы, как созидательная нация, должны провести и эту политическую кампанию на высоком уровне. Предстоящие выборы должны стать примером открытой, честной и справедливой политической конкуренции". Касым-Жомарт Токаев Продолжая, президент подчеркнул, что народ Казахстана – это главная движущая сила коренных преобразований, происходящих в обществе. "Наши граждане на деле доказывают, что они неравнодушны к будущему страны и способны сделать осознанный выбор в решающий момент. Эти качества присущи исключительно нациям, отличающимся высокой ответственностью, крепким единством, сильным духом и богатой культурой. Участие в выборах означает причастность к делам государственной важности. В этой связи хочу высказать уверенность в том, что наши соотечественники примут самое активное участие в предстоящей электоральной кампании". Касым-Жомарт Токаев Также глава Казахстана озвучил ряд приоритетов, стоящих перед будущим Курултаем.

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