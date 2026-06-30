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Политика

Токаев анонсировал проведение выборов в Курултай

Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 14:00 Фото: Zakon.kz
Вступление в законную силу новой Конституции – это историческое событие, оказывающее прямое влияние на судьбу нации. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Основной закон открывает путь к этапу масштабных общественно-политических процессов.

"В связи с этим мною будет подписан ряд документов, в том числе указ о проведении выборов в Курултай. Соответственно, конкуренция между партиями также усилится. Мы, как созидательная нация, должны провести и эту политическую кампанию на высоком уровне. Предстоящие выборы должны стать примером открытой, честной и справедливой политической конкуренции". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая, президент подчеркнул, что народ Казахстана – это главная движущая сила коренных преобразований, происходящих в обществе.

"Наши граждане на деле доказывают, что они неравнодушны к будущему страны и способны сделать осознанный выбор в решающий момент. Эти качества присущи исключительно нациям, отличающимся высокой ответственностью, крепким единством, сильным духом и богатой культурой. Участие в выборах означает причастность к делам государственной важности. В этой связи хочу высказать уверенность в том, что наши соотечественники примут самое активное участие в предстоящей электоральной кампании".Касым-Жомарт Токаев

Также глава Казахстана озвучил ряд приоритетов, стоящих перед будущим Курултаем.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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