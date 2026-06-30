Президент освободил от должности Амирбека Оспанбекова
Об этом 30 июня 2026 года стало известно из сайта Акорды.
"Указом главы государства Оспанбеков Амирбек Канатбекович освобожден от должности руководителя представительства президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении, опубликованном во вторник.
Амирбек Оспанбеков родился 29 ноября 1982 года. Окончил Карагандинский юридический институт им. Б. Бейсенова МВД РК (юрист, 2004), Университет "Туран-Астана" (экономист, 2012).
В 2000-2007 годах – служба в органах внутренних дел РК, в 2007-2010 – помощник депутата Сената Парламента РК, в 2010-2013 – главный консультант Отдела по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК, в 2013-2019 – заместитель заведующего Отделом организационно-контрольной и кадровой работы Аппарата Сената Парламента РК, в 2019-2021 – заведующий Отделом кадровой работы и информационной безопасности Аппарата Сената Парламента РК. С 2021 по 2022 год был заместителем начальника Канцелярии президента РК.
На должность руководителя представительства президента Казахстана в Парламенте РК Амирбек Оспанбеков был назначен с 12 февраля 2022 года указом главы государства.
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