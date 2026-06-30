Президент освободил от должности Амирбека Оспанбекова

Амирбек Оспанбеков освобожден от должности руководителя представительства президента Казахстана в Парламенте РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июня 2026 года стало известно из сайта Акорды.

"Указом главы государства Оспанбеков Амирбек Канатбекович освобожден от должности руководителя представительства президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении, опубликованном во вторник.

Амирбек Оспанбеков родился 29 ноября 1982 года. Окончил Карагандинский юридический институт им. Б. Бейсенова МВД РК (юрист, 2004), Университет "Туран-Астана" (экономист, 2012).

В 2000-2007 годах – служба в органах внутренних дел РК, в 2007-2010 – помощник депутата Сената Парламента РК, в 2010-2013 – главный консультант Отдела по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК, в 2013-2019 – заместитель заведующего Отделом организационно-контрольной и кадровой работы Аппарата Сената Парламента РК, в 2019-2021 – заведующий Отделом кадровой работы и информационной безопасности Аппарата Сената Парламента РК. С 2021 по 2022 год был заместителем начальника Канцелярии президента РК.

На должность руководителя представительства президента Казахстана в Парламенте РК Амирбек Оспанбеков был назначен с 12 февраля 2022 года указом главы государства.

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