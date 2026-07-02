Токаев обозначил приоритет развития полного ядерно-топливного цикла

На полях 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с исполнительным директором Cameco Corporation Тимом Гитцелем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства высоко оценил результаты 30-летнего стратегического партнерства Cameco с АО "НАК "Казатомпром" в урановой отрасли.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан последовательно реализует курс на модернизацию промышленности и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.

По его словам, одним из приоритетных направлений является формирование полного ядерно-топливного цикла внутри страны.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в атомной отрасли, включая реализацию совместных проектов.

Cameco Corporation – это одна из крупнейших в мире публичных уранодобывающих компаний, базирующаяся в Канаде. Она обеспечивает около 17-19% мировой добычи урана и поставляет топливо атомным электростанциям по всему миру.



Ранее Токаев подтвердил готовность Казахстана работать с командой Трампа.