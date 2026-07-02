Токаев обозначил приоритет развития полного ядерно-топливного цикла
Как пишет Акорда, глава государства высоко оценил результаты 30-летнего стратегического партнерства Cameco с АО "НАК "Казатомпром" в урановой отрасли.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан последовательно реализует курс на модернизацию промышленности и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.
По его словам, одним из приоритетных направлений является формирование полного ядерно-топливного цикла внутри страны.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в атомной отрасли, включая реализацию совместных проектов.
Cameco Corporation – это одна из крупнейших в мире публичных уранодобывающих компаний, базирующаяся в Канаде. Она обеспечивает около 17-19% мировой добычи урана и поставляет топливо атомным электростанциям по всему миру.
Ранее Токаев подтвердил готовность Казахстана работать с командой Трампа.