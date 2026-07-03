Токаев поздравил Лукашенко и народ Беларуси
Фото: пресс-служба Акорды
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь.
"Этот знаменательный день является ярким символом единства белорусского народа, стойкости национального духа и уверенного движения страны по пути созидания и прогресса. В Казахстане с большим уважением и теплотой относятся к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и богатым традициям". Из текста телеграммы
Глава государства отметил продуктивный и взаимовыгодный характер сотрудничества между Казахстаном и Беларусью, которое неизменно укрепляется в духе дружбы и стратегического партнерства.
Президент Казахстана также пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Беларуси – благополучия и процветания.
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