Токаев поздравил короля бельгийцев и напомнил о визите в Брюссель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю бельгийцев Филиппу по случаю Национального дня, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства отметил, что этот знаменательный день является символом единства народа Бельгии.

В телеграмме говорится, что Казахстан уделяет большое внимание дальнейшему укреплению дружественных отношений с Королевством Бельгия.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что его недавний визит в Брюссель придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Далее президент пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Бельгии – процветания и благополучия.

Национальный день Бельгии ежегодно отмечается 21 июля. Это главный государственный праздник страны, установленный в честь восхождения на престол первого короля Бельгии Леопольда I в 1831 году. Праздник официально отмечается с 1890 года.

Днем ранее, 20 июля, Токаев поздравил короля Фелипе VI и его соотечественников с триумфом сборной Испании на чемпионате мира по футболу и завоеванием титула во второй раз.

