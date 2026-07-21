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Политика

Токаев поздравил короля бельгийцев и напомнил о визите в Брюссель

Токаев, король Бельгии, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 10:32 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю бельгийцев Филиппу по случаю Национального дня, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства отметил, что этот знаменательный день является символом единства народа Бельгии.

В телеграмме говорится, что Казахстан уделяет большое внимание дальнейшему укреплению дружественных отношений с Королевством Бельгия.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что его недавний визит в Брюссель придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Далее президент пожелал Королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Бельгии – процветания и благополучия.

Национальный день Бельгии ежегодно отмечается 21 июля. Это главный государственный праздник страны, установленный в честь восхождения на престол первого короля Бельгии Леопольда I в 1831 году. Праздник официально отмечается с 1890 года.

Днем ранее, 20 июля, Токаев поздравил короля Фелипе VI и его соотечественников с триумфом сборной Испании на чемпионате мира по футболу и завоеванием титула во второй раз.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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