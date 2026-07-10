Айбек Дадебай: Появление партии "Әділет" – ответ на запрос общества

На III съезде партии "Әділет", завершившемся в столице, были утверждены предвыборная программа, а также список кандидатов на предстоящие выборы в Курултай.

Кроме того, более 1000 делегатов со всей страны активно поддержали изменение устава, цифровую трансформацию партии, утвердили ставки членских взносов.

Подводя плодотворные итоги съезда, председатель партии Айбек Дадебай заявил, что партия "Әділет" считает своей главной исторической миссией превратить ценности и принципы новой Конституции в ответственную политику, созидательные реформы и ощутимые для каждого гражданина результаты.

Фото: Али Галым

"Утвержденная сегодня предвыборная программа партии была написана не в кабинетной тишине. В ее основу легли стратегические инициативы президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, результаты социальных исследований и многочисленных стратегических сессий, проведенных партией "Әділет", предложения и мнения граждан, рекомендации ведущих экспертов, а главное – повседневные запросы, ожидания и чаяния простых людей. Из тысяч предложений были отобраны наиболее значимые решения стратегического характера", – отметил председатель "Әділет" Айбек Дадебай.

Фото: Али Галым

Человекоцентричный документ объединяет 8 ключевых направлений – законность, государственное управление, экономика и социальная политика, развитие человеческого капитала и культура, экология и цифровое развитие. В ходе съезда члены Политического совета партии представили основные направления программы. Лаура Карабасова, ректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, поделилась с делегатами деталями блока по развитию человеческого капитала. По ее мнению, впервые вопросы образования, науки, инноваций и человеческого капитала закреплены в Конституции как один из стратегических приоритетов государства.

Фото: Али Галым

"Инвестиции в образование сегодня становятся инвестициями в долгосрочное развитие страны. Образование и наука – это не только часть социальной сферы, но и ключевой фактор устойчивого развития и глобальной конкурентоспособности государства", – подчеркнула член Политсовета партии.

Фото: Али Галым

В ходе съезда был также утвержден и партийный список, представленный 186 кандидатами для участия в выборах в Курултай. В него вошли представители науки, образования, бизнеса, промышленности, цифровой отрасли, культуры, спорта и гражданского общества.

Фото: Али Галым

Партия "Әділет" была создана по инициативе граждан, представляющих различные профессиональные сообщества и общественные объединения. Учредительный съезд партии прошел 7 мая 2026 года в Астане. 1 июня 2026 года в соответствии с законодательством Министерство юстиции Республики Казахстан зарегистрировало политическую партию "Әділет".