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Политика

ЦИК завершил прием партийных списков на выборы в Курултай

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 16:42 Фото: Zakon.kz
Секретарь ЦИК Шавхат Утемисов 14 июля 2026 года на заседании Центризбиркома сообщил, что по итогам завершившегося этапа выдвижения семь политических партий представили списки из 546 кандидатов в депутаты Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнил спикер, согласно календарному плану, выдвижение кандидатов в депутаты Курултая завершилось в 18:00 13 июля.

"Политические партии не вправе включать в партийные списки лиц, не являющихся членами данной политической партии. Решение высшего органа политической партии вместе с заявлением гражданина о согласии быть включенным в партийный список направляется в Центральную избирательную комиссию. К регистрации допускается только один список от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов более чем на 30%", – озвучил Шавхат Утемисов.

При этом, по его словам, в партийных списках представители трех категорий – женщины, молодежь и лица с инвалидностью – в совокупности должны составлять не менее 30% от общего числа кандидатов.

Шавхат Утемисов сообщил, что по состоянию на 18:00 13 июля в Центральную избирательную комиссию представлены партийные списки 7 политических партий:

  • ОО "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" – 63 кандидата,
  • РОО "Партия "Ауыл" – 69 кандидатов,
  • ОО "Политическая партия "Әділет" – 186 кандидатов,
  • ОО "Казахстанская партия зеленых "Байтақ" – 47 кандидатов,
  • ОО "Народная партия Казахстана" – 72 кандидата,
  • РОО "Общенациональная социал-демократическая партия" – 33 кандидата,
  • ОО "Партия "Respublica" – 76 кандидатов.

Он также добавил, что политические партии представили все документы, предусмотренные Конституционным законом.

"В настоящее время документы всех политических партий направлены в соответствующие уполномоченные государственные органы для проверки соответствия граждан, включенных в партийный список, требованиям, установленным п. 3 ст. 35 и п. 3 ст. 54 Конституции и ст. 4 Конституционного закона. Регистрация партийных списков, представленных политическими партиями, заканчивается в 18:00 23 июля", – резюмировал Шавхат Утемисов.

Ранее ЦИК утвердил основные даты избирательной кампании выборов в Курултай.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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