ЦИК завершил прием партийных списков на выборы в Курултай

Секретарь ЦИК Шавхат Утемисов 14 июля 2026 года на заседании Центризбиркома сообщил, что по итогам завершившегося этапа выдвижения семь политических партий представили списки из 546 кандидатов в депутаты Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнил спикер, согласно календарному плану, выдвижение кандидатов в депутаты Курултая завершилось в 18:00 13 июля.

"Политические партии не вправе включать в партийные списки лиц, не являющихся членами данной политической партии. Решение высшего органа политической партии вместе с заявлением гражданина о согласии быть включенным в партийный список направляется в Центральную избирательную комиссию. К регистрации допускается только один список от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов более чем на 30%", – озвучил Шавхат Утемисов.

При этом, по его словам, в партийных списках представители трех категорий – женщины, молодежь и лица с инвалидностью – в совокупности должны составлять не менее 30% от общего числа кандидатов.

Шавхат Утемисов сообщил, что по состоянию на 18:00 13 июля в Центральную избирательную комиссию представлены партийные списки 7 политических партий:

ОО "Демократическая партия Казахстана "Ақ жол" – 63 кандидата,

РОО "Партия "Ауыл" – 69 кандидатов,

ОО "Политическая партия "Әділет" – 186 кандидатов,

ОО "Казахстанская партия зеленых "Байтақ" – 47 кандидатов,

ОО "Народная партия Казахстана" – 72 кандидата,

РОО "Общенациональная социал-демократическая партия" – 33 кандидата,

ОО "Партия "Respublica" – 76 кандидатов.

Он также добавил, что политические партии представили все документы, предусмотренные Конституционным законом.

"В настоящее время документы всех политических партий направлены в соответствующие уполномоченные государственные органы для проверки соответствия граждан, включенных в партийный список, требованиям, установленным п. 3 ст. 35 и п. 3 ст. 54 Конституции и ст. 4 Конституционного закона. Регистрация партийных списков, представленных политическими партиями, заканчивается в 18:00 23 июля", – резюмировал Шавхат Утемисов.

Ранее ЦИК утвердил основные даты избирательной кампании выборов в Курултай.