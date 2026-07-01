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Политика

ЦИК утвердил основные даты избирательной кампании выборов в Курултай

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:50 Фото: Zakon.kz
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана сегодня, 1 июля 2026 года, утвердили график проведения предвыборных мероприятий, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил заместитель председателя комиссии Мухтар Ерман, право выдвижения кандидатов в депутаты Учредительного собрания принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном законом порядке. Партийные списки представляются в ЦИК вместе с выпиской из протокола высшего представительного органа партии о выдвижении партийного списка.

"Этап выдвижения кандидатов начинается на следующий день после назначения выборов и завершается за 40 дней до дня голосования, то есть со 2 июля по 13 июля до 18:00 по местному времени. Второй этап – регистрация партийных списков. Он включает прием документов лиц, включенных в партийные списки, а также проверку их соответствия установленным требованиям совместно с уполномоченными государственными органами", – сказал Ерман.

При этом особое внимание уделяется соблюдению ряда требований, в том числе наличию гражданства РК и постоянному проживанию на территории страны в течение последних 10 лет. Для подтверждения наличия активного избирательного права направляются соответствующие запросы в компетентные органы.

Регистрация партийных списков завершается за 30 дней до дня выборов – 23 июля в 18:00.

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" предвыборная агитация начинается после окончания срока регистрации партийных списков, то есть после 18:00 23 июля, и завершается 22 августа 2026 года в 00:00 по местному времени. Общая продолжительность агитационного периода составляет 29 дней.

Границы избирательных участков и составы участковых избирательных комиссий должны быть опубликованы не позднее 16 июля, то есть в течение 15 дней после назначения выборов.

Местные исполнительные органы передают списки избирателей на избирательные участки не позднее 2 августа, то есть за 20 дней до голосования.

Избирательные комиссии предоставляют гражданам возможность ознакомиться со списками избирателей с 7 августа, то есть за 15 дней до дня голосования.

22 августа 2026 года является днем тишины.

Голосование проводится в день выборов с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Подсчет голосов участковыми избирательными комиссиями и составление протоколов об итогах голосования на избирательных участках, если не установлено иное время голосования, начинаются в 20:00 по местному времени.

Общие итоги выборов депутатов Учредительного собрания подводятся в течение 10 дней.

этапы избирательной кампании, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:50

Фото: Telegram/electionelection

Ранее президент подписал указ о первых выборах в Курултай.

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Азамат Сыздыкбаев
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