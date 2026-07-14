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Политика

Какой взнос должны заплатить партии для участия в выборах в Курултай

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 16:50 Фото: Zakon.kz
Секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов 14 июля 2026 года на заседании ЦИК рассказал о взносе, который должны заплатить партии для участия в выборах в Курултай, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, впервые участвующим в выборах партиям не нужно платить взнос.

"Политические партии вносят из средств партии на счет ЦИК избирательный взнос – 15-кратный размер МЗП (1 275 000 тенге. – Прим. ред.). Избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, участвующими в первых выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, получившими пять и более процентов голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента 19 марта 2023 года", – сказал Шавхат Утемисов.

Он также уточнил, что политической партией, получившей на выборах депутатов Мажилиса Парламента 19 марта 2023 года:

  • от трех до пяти процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании, избирательный взнос уплачивается в размере 50% от размера установленного избирательного взноса.
  • от одного до трех процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании, избирательный взнос уплачивается в размере 75% от размера установленного избирательного взноса.

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Азамат Сыздыкбаев
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