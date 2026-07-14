Токаев дал поручения вновь назначенному зампредседателя Қазақстан Халық Кеңесі

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя – руководителя Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі Канатбека Жайсанбаева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 14 июля 2026 года в Акорде, глава государства заслушал доклад о принимаемых мерах по формированию Қазақстан Халық Кеңесі и его Cекретариата.

"Канатбек Жайсанбаев доложил, что Секретариат будет обеспечивать организационное, правовое, материально-техническое, финансовое, информационно-аналитическое сопровождение деятельности Қазақстан Халық Кеңесі", – говорится в сообщении.

Президент отметил, что Халық Кеңесі – это уникальная диалоговая площадка, которая будет выполнять важную роль в построении Справедливого Казахстана.

Глава государства поручил руководителю Секретариата обеспечить эффективную координацию взаимодействия Халық Кеңесі с государственными органами, организациями, институтами гражданского общества и международными организациями.

Президент также обратил внимание на необходимость качественной подготовки к первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

5 июня 2026 года президент подписал Конституционный закон "О Қазақстан Халық Кеңесі". 2 июля 2026 года глава государства подписал указ "О некоторых вопросах Қазақстан Халық Кеңесі", постановив образовать государственное учреждение "Секретариат Қазақстан Халық Кеңесі". Канатбек Жайсанбаев назначен заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі 8 июля 2026 года.