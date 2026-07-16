Токаев пригласил китайские компании к участию в цифровой трансформации Казахстана

На встрече с руководителями высокотехнологичных компаний Китая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил символичность проведения встречи в Шанхае – одном из мировых центров науки и инноваций – накануне Всемирной конференции по искусственному интеллекту, сообщает Zakon.kz.

Глава государства представил участникам приоритеты цифровой трансформации Казахстана и обозначил ключевые направления технологического сотрудничества.

По словам президента, Казахстан рассматривает искусственный интеллект как один из главных факторов будущего экономического роста и создает современную цифровую инфраструктуру для привлечения международных инвесторов.

Он также отдельно остановился на проекте Data Center Valley в Экибастузе.

"Это уникальная стратегическая инициатива нашей страны. Мы считаем, что данный проект станет ключевой опорой цифровой инфраструктуры Казахстана и всей Центральной Азии. Его главная цель – формирование платформы международного уровня для развития центров обработки данных, облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта. Инвесторам будут предоставлены полностью оборудованные площадки и современная инфраструктура. Они смогут работать в рамках специального инвестиционного режима, используя стабильное электроснабжение". Касым-Жомарт Токаев

Однако, по его словам, масштабная работа в этом направлении не ограничивается строительством дата-центров.

"Мы стремимся сформировать целостную инновационную экосистему. Благодаря этому в одно русло будут объединены мощности суперкомпьютера, лаборатории искусственного интеллекта, научно-исследовательские организации, образовательные программы, стартапы и ориентированные на экспорт цифровые услуги. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая

Также на этой встрече глава государства высказался о том, что необходимо развивать цифровую логистику и транспортные коридоры с большим потенциалом.