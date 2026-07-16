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Политика

Президент РК пообещал китайскому бизнесу защиту инвестиций и новые возможности

зал заседаний, выступление, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 14:19 Фото: akorda.kz
16 июля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами высокотехнологичных компаний выразил уверенность в том, что Казахстан и Китай смогут вместе сформировать облик новой технологической эры в Евразии, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что Казахстан всегда готов обеспечивать благоприятную бизнес-среду для китайских инвесторов.

"Мы гарантируем законодательную защиту инвестиций, предоставляем современную инфраструктуру и квалифицированные кадры, оказываем всестороннюю государственную поддержку. Наша цель – не просто привлечь капитал. Мы стремимся к совместной разработке новых технологий, созданию научно-исследовательских центров, формированию новых производственных цепочек и развитию человеческого капитала, который будет продвигать ориентир будущего – экономику знаний".Касым-Жомарт Токаев

В заключительной части Токаев выразил надежду на то, что эта встреча откроет путь к новым совместным проектам и масштабным инвестициям.

Немного ранее Токаев уже пригласил китайские компании к участию в цифровой трансформации Казахстана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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