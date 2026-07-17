#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
472.34
541.25
6.01
Политика

Серик Шапкенов лишился должности акима Атырауской области

Серик Шапкенов, экс-аким, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:01 Фото: gov.kz
Серик Шапкенов с 17 июля 2026 года больше не является акимом Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из официальной публикации пресс-службы Акорды.

"Указом главы государства Шапкенов Серик Жамбулович освобожден от должности акима Атырауской области", – говорится в соответствующем заявлении.

О планируемой смене акима области сообщалось еще 16 июля.

Серик Шапкенов родился в июле 1979 года в селе Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет (экономист-математик, 2000 год).

Трудовую деятельность начал с должности преподавателя Западно-Казахстанского государственного университета (2000-2001).

Затем был ведущим специалистом фонда охраны окружающей среды акима ЗКО, ведущим специалистом дирекции природопользования акима ЗКО (2001-2002); ведущим, главным специалистом Управления финансов акима ЗКО (2002-2006); начальником отдела Департамента экономики и бюджетного планирования ЗКО, начальником отдела, замдиректора Департамента сельского хозяйства ЗКО (2006-2007); замначальника Управления экономики и бюджетного планирования ЗКО (с 2007); начальником Управления экономики и бюджетного планирования ЗКО (09.2009 – 01.2012).

Также занимал такие должности, как заместитель акима ЗКО (01.2012 – 27.08.2012); первый замакима ЗКО (27.08.2012 – 12.2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК (01.2015 – 07.2016).

Вместе с тем был акимом Атырау (07.2016 – 28.06.2018); первым замакима Атырауской области (28.06.2018 – 05.2020); вице-министром труда и социальной защиты населения РК (06.2020 – 18.01.2021); министром труда и социальной защиты населения РК (18.01.2021, переназначен с 11.01.2022).

Серик Шапкенов был назначен акимом Атырауской области 7 апреля 2022 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Болат Акчулаков
09:51, Сегодня
Токаев назначил нового акима Атырауской области
аким Атырауской области Серик Шапкенов
15:46, 16 июля 2026
Смена акима ожидается в Атырауской области
Казахстан
08:01, 06 апреля 2024
Токаев переговорил с акимом Атырауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан сохранил 36-е место в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей еврокубков
10:20, Сегодня
Казахстан сохранил 36-е место в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей еврокубков
Албанские СМИ назвали победу &quot;Динамо Сити&quot; над &quot;Астаной&quot; в ЛК настоящим чудом
10:00, Сегодня
Албанские СМИ назвали победу "Динамо Сити" над "Астаной" в ЛК настоящим чудом
Главный тренер &quot;Динамо Сити&quot; объяснил сенсационную победу над &quot;Астаной&quot; в Лиге конференций
09:39, Сегодня
Главный тренер "Динамо Сити" объяснил сенсационную победу над "Астаной" в Лиге конференций
sportarena.kz
09:21, Сегодня
Впервые в истории чемпионатов мира по футболу победителям вручат чемпионские перстни
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: