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Политика

Аким Темиртау объявил о своей отставке

Ашимов Галым, экс-аким, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 12:53 Фото: gov.kz
Аким Темиртау Галым Ашимов 16 июля 2026 года через социальные сети заявил о завершении работы на посту главы города, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении Ашимов выразил благодарность жителям города за неравнодушие, активную позицию и открытый диалог.

"Для меня было большой честью служить Темиртау и его жителям. Какие бы должности ни были впереди, часть моего сердца навсегда останется здесь – в городе металлургов, городе сильных людей и настоящего характера. Спасибо вам за доверие. Спасибо за совместную работу". Галым Ашимов

Галым Ашимов родился в 1968 году. Трудовую деятельность начал в 1989 году. Работал на различных должностях на Жайремском горно-обогатительном комбинате.

На госслужбе с 2000 года – был акимом поселка Жайрем Карагандинской области. Затем работал заместителем директора по общим вопросам, начальником коммерческого отдела, директором по логистике в ТОО "Оркен", начальником отдела логистики, помощником президента АО "Жайремский ГОК" по логистике.

С 2010 по 2013 год занимал пост акима города Каражала, был руководителем аппарата акима Карагандинской области, возглавлял Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области, а также Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

С 2013 по 2015 год – заместитель акима Карагандинской области.

С 2015 по 2020 год – аким Темиртау, руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

C 18 сентября 2024 года вернулся на должность акима Темиртау.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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