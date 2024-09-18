Галыма Ашимова вернули на пост акима Темиртау

Галым Ашимов повторно стал акимом Темиртау. Нового градоначальника представил глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, сообщает Zakon.kz.

В ходе мероприятия Ашимов выразил благодарность.

"Уважаемые земляки, спасибо за доверие! Передо мной поставлены большие задачи. Будем вместе с вами их решать". Галым Ашимов

Фото: gov.kz

В областном акимате предоставили данные об акиме. Галым Ашимов родился в 1968 году. Трудовую деятельность начал в 1989 году. Работал на различных должностях на Жайремском горно-обогатительном комбинате.

На госслужбе с 2000 года – был акимом поселка Жайрем Карагандинской области. Затем работал заместителем директора по общим вопросам, начальником коммерческого отдела, директором по логистике в ТОО "Оркен", начальником отдела логистики, помощником президента АО "Жайремский ГОК" по логистике.

С 2010 по 2013 год занимал пост акима города Каражала, был руководителем аппарата акима Карагандинской области, возглавлял Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области, а также Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

С 2013 по 2015 год – заместитель акима Карагандинской области.

С 2015 по 2020 год – аким Темиртау, руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

До настоящего назначения работал в АО "Имсталькон".

Фото: gov.kz

В свою очередь, Ораз Таурбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он поблагодарил всех, кто с ним работал.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил главнокомандующего Нацгвардии – замминистра внутренних дел. Им стал Ансаган Балтабеков. Также президент назначил нового зампреда КНБ – начальника Службы антитеррора.