Галыма Ашимова вернули на пост акима Темиртау
В ходе мероприятия Ашимов выразил благодарность.
"Уважаемые земляки, спасибо за доверие! Передо мной поставлены большие задачи. Будем вместе с вами их решать".Галым Ашимов
Фото: gov.kz
В областном акимате предоставили данные об акиме. Галым Ашимов родился в 1968 году. Трудовую деятельность начал в 1989 году. Работал на различных должностях на Жайремском горно-обогатительном комбинате.
На госслужбе с 2000 года – был акимом поселка Жайрем Карагандинской области. Затем работал заместителем директора по общим вопросам, начальником коммерческого отдела, директором по логистике в ТОО "Оркен", начальником отдела логистики, помощником президента АО "Жайремский ГОК" по логистике.
С 2010 по 2013 год занимал пост акима города Каражала, был руководителем аппарата акима Карагандинской области, возглавлял Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области, а также Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.
С 2013 по 2015 год – заместитель акима Карагандинской области.
С 2015 по 2020 год – аким Темиртау, руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.
До настоящего назначения работал в АО "Имсталькон".
Фото: gov.kz
В свою очередь, Ораз Таурбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Он поблагодарил всех, кто с ним работал.
Ранее Касым-Жомарт Токаев сменил главнокомандующего Нацгвардии – замминистра внутренних дел. Им стал Ансаган Балтабеков. Также президент назначил нового зампреда КНБ – начальника Службы антитеррора.