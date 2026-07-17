#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+37°
$
472.34
541.25
6.01
Политика

Проблему большинства государств озвучил Токаев

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:44 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 17 июля 2026 года на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае заявил, что ИИ превращается в отрасль с полноценной инфраструктурой, оказывающую решающее влияние на будущее экономики, торговли и глобальной взаимосвязанности, сообщает Zakon.kz.

Он указал, что, по данным ООН, инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и связанные с ним технологии росли в среднем на 47% в год.

"Ожидается, что к 2033 году объем мирового рынка ИИ достигнет почти 5 триллионов долларов. Следовательно, представляется очевидным, что управление ИИ должно стать комплексным и охватить всю цепочку – от полупроводников и центров обработки данных до этики, образования и защиты человеческого достоинства. Вместе с тем процесс трансформации происходит в период серьезной фрагментации, характеризующийся геополитической неопределенностью и отсутствием доверия между крупными мировыми державами. К сожалению, подавляющее большинство государств направляют гораздо больше усилий на устранение последствий конфликтов и практически ничего не делают для их предотвращения. ИИ дает нам исторический шанс изменить эту иррациональную логику путем продвижения систем раннего предупреждения, превентивной дипломатии, гуманитарного реагирования и миротворчества", – заявил глава государства.

Президент считает весьма важным, что искусственный интеллект способен стать движущей силой более справедливого и инклюзивного развития.

"Ни одна страна не должна оставаться лишь потребителем ИИ. Каждое государство должно иметь возможность формировать собственный человеческий капитал, цифровую инфраструктуру и институциональный потенциал. И вновь речь идет о справедливости и честности. Наша общая задача – обеспечить служение искусственного интеллекта интересам экономики и общества. При этом ИИ должен оставаться под умелым и разумным управлением человека. Именно поэтому Казахстан считает, что решение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта имеет историческое значение. Уверен, что данная организация может стать фундаментом универсальной архитектуры управления ИИ. Она должна стать инструментом взаимовыгодного сотрудничества в интересах процветания и обеспечения безопасности всего человечества", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также высказал поддержку концепции построения сообщества единой судьбы человечества, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
13:54, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев обратился к Правительству Китая с предложением
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:31, Сегодня
"ИИ во благо, ИИ для всех": о чем заявил Токаев на Всемирной конференции в Шанхае
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:44, 01 октября 2025
Токаев озвучил важную задачу при развитии ИИ в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский тренер Глазунов поделился своим впечатлением от игры &quot;Елимая&quot; в ЛК
14:23, Сегодня
Казахстанский тренер Глазунов поделился своим впечатлением от игры "Елимая" в ЛК
Казахстан победил Австралию на чемпионате Азии U18 и вновь сыграет с Кыргызстаном
14:09, Сегодня
Казахстан победил Австралию на чемпионате Азии U18 и вновь сыграет с Кыргызстаном
Сергей Павлович
13:57, Сегодня
Бразилец Уокер считает, что "Русский Нганну" Павлович "уничтожит" Алекса Перейру
Иэн Гэрри
13:39, Сегодня
Оливейра рассказал, как Гэрри может победить Махачева в бою за титул UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: