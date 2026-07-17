Проблему большинства государств озвучил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев 17 июля 2026 года на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае заявил, что ИИ превращается в отрасль с полноценной инфраструктурой, оказывающую решающее влияние на будущее экономики, торговли и глобальной взаимосвязанности, сообщает Zakon.kz.

Он указал, что, по данным ООН, инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и связанные с ним технологии росли в среднем на 47% в год.

"Ожидается, что к 2033 году объем мирового рынка ИИ достигнет почти 5 триллионов долларов. Следовательно, представляется очевидным, что управление ИИ должно стать комплексным и охватить всю цепочку – от полупроводников и центров обработки данных до этики, образования и защиты человеческого достоинства. Вместе с тем процесс трансформации происходит в период серьезной фрагментации, характеризующийся геополитической неопределенностью и отсутствием доверия между крупными мировыми державами. К сожалению, подавляющее большинство государств направляют гораздо больше усилий на устранение последствий конфликтов и практически ничего не делают для их предотвращения. ИИ дает нам исторический шанс изменить эту иррациональную логику путем продвижения систем раннего предупреждения, превентивной дипломатии, гуманитарного реагирования и миротворчества", – заявил глава государства.

Президент считает весьма важным, что искусственный интеллект способен стать движущей силой более справедливого и инклюзивного развития.

"Ни одна страна не должна оставаться лишь потребителем ИИ. Каждое государство должно иметь возможность формировать собственный человеческий капитал, цифровую инфраструктуру и институциональный потенциал. И вновь речь идет о справедливости и честности. Наша общая задача – обеспечить служение искусственного интеллекта интересам экономики и общества. При этом ИИ должен оставаться под умелым и разумным управлением человека. Именно поэтому Казахстан считает, что решение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта имеет историческое значение. Уверен, что данная организация может стать фундаментом универсальной архитектуры управления ИИ. Она должна стать инструментом взаимовыгодного сотрудничества в интересах процветания и обеспечения безопасности всего человечества", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также высказал поддержку концепции построения сообщества единой судьбы человечества, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином.