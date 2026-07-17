Касым-Жомарт Токаев обратился к Правительству Китая с предложением

Президент Касым-Жомарт Токаев 17 июля 2026 года на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае высказал ряд предложений по созданию транснациональной цифровой инфраструктуры и гармонизации политики в сфере ИИ, сообщает Zakon.kz.

Он предложил запустить инициативу "Казахстанско-китайский цифровой мост", главной целью которой является стимулирование развития цифровой торговли и создание практической модели интеграции цифровых экономик в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

"Нам следует ускорить безопасное и масштабное внедрение ИИ в таких сферах, как обрабатывающий сектор, горнодобывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и управление водными ресурсами. Существенное значение имеет обеспечение совместимости национальных подходов к регулированию искусственного интеллекта. Крайне важно создать общие стандарты для тестирования и сертификации систем искусственного интеллекта. Мы должны разработать надежные меры защиты от злонамеренного использования искусственного интеллекта, включая киберугрозы, дипфейки, цифровое мошенничество и другие возникающие риски. И мы были бы весьма признательны Правительству Китая за поддержку нашего предложения объявить следующий год в наших странах Годом совместных инициатив в сфере искусственного интеллекта", – отметил глава государства.

В своем выступлении он также рассказал, что в Казахстане председателя Си считают великим лидером исторического масштаба.