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Политика

Токаев получил приглашение посетить Камбоджу

Токаев, премьер Камбоджи, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 15:22 Фото: akorda.kz
17 июля 2026 года на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава РК заявил о том, что Казахстан высоко ценит партнерство с Камбоджей, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения.

Президент Казахстана подчеркнул, что имеется большой потенциал для придания позитивной динамики торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

В число наиболее перспективных направлений для наращивания товарооборота, по мнению главы государства, входят сельское хозяйство, текстильная промышленность, туризм, строительство, пищевая промышленность, транспорт и логистика.

В частности, Казахстан готов увеличить поставки зерна, удобрений и другой аграрной продукции.

Кроме того, республика, входящая в число 24 лидеров индекса развития электронного правительства ООН, готова поделиться своим опытом в сфере передовых технологий.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет также подтвердил заинтересованность его страны в укреплении отношений с Казахстаном.

Он отметил важность активизации связей между правительствами и деловыми кругами двух стран, а также выразил готовность всесторонне поддержать реализацию совместных проектов.

Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о взаимодействии сторон в рамках глобальных и региональных структур.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Камбоджу за поддержку деятельности СВМДА, а также проинформировал премьер-министра об инициативе Астаны по созданию Международной водной организации под эгидой ООН.

В завершение встречи Хун Манет пригласил президента Казахстана посетить Камбоджу с визитом в удобное для него время.

Немного ранее состоялась встреча Токаева с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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