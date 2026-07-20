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Политика

ЦИК зарегистрировал список от Народно-демократической партии на выборы депутатов Курултая

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 11:42 Фото: Zakon.kz
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 20 июля 2026 года зарегистрировали партийный список от Народно-демократической партии на выборы депутатов Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам члена ЦИК Асель Жанабиловой, Народно-демократическая партия Казахстана представила все необходимые документы для выдвижения партийного списка на выборы депутатов Курултая РК.

"В партийном списке Народно-демократической партии Казахстана – 72 человека. В этом списке 30 кандидатов – женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что в совокупности составляет более 41,7%. Установленная квота соблюдена. ЦИК совместно с уполномоченными государственными органами осуществил проверку кандидатов на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах", – сказала Жанабилова.

Стоит отметить, что Народно-демократическая партия Казахстана освобождается от уплаты избирательного взноса, так как получила более 5% голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса 19 марта 2023 года.

Ранее ЦИК зарегистрировал партийный список "Ак жол".

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Азамат Сыздыкбаев
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