ЦИК зарегистрировал список от Народно-демократической партии на выборы депутатов Курултая

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 20 июля 2026 года зарегистрировали партийный список от Народно-демократической партии на выборы депутатов Курултая, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам члена ЦИК Асель Жанабиловой, Народно-демократическая партия Казахстана представила все необходимые документы для выдвижения партийного списка на выборы депутатов Курултая РК.

"В партийном списке Народно-демократической партии Казахстана – 72 человека. В этом списке 30 кандидатов – женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что в совокупности составляет более 41,7%. Установленная квота соблюдена. ЦИК совместно с уполномоченными государственными органами осуществил проверку кандидатов на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах", – сказала Жанабилова.

Стоит отметить, что Народно-демократическая партия Казахстана освобождается от уплаты избирательного взноса, так как получила более 5% голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса 19 марта 2023 года.

Ранее ЦИК зарегистрировал партийный список "Ак жол".