ЦИК зарегистрировал партийный список "Байтак" на выборы в Курултай
По словам спикера, ОО "Казахстанская партия зеленых "Байтак" представило партийный список из 47 человек.
"В соответствии с запросом, направленным Центральной избирательной комиссией, уполномоченными государственными органами осуществлена проверка кандидатов в депутаты Курултая на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. В партийном списке 18 кандидатов – женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые в совокупности составляют 38,3%. Установленная квота соблюдена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах", – сказал Азамат Айманакумов.
Он напомнил, что политическая партия, получившая на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента от 1 до 3% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании, уплачивает избирательный взнос в размере 70% от установленного размера избирательного взноса.
В этой связи член ЦИК сообщил, что общественное объединение Казахстанская партия зеленых "Байтак" на выборах депутатов Мажилиса Парламента VIII созыва набрало 2,3% голосов, и поэтому избирательный взнос был уплачен в размере 70% от установленного законом.
Ранее ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в Курултай.
14 июля 2026 года ЦИК завершил прием партийных списков на выборы в Курултай.