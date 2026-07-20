ЦИК зарегистрировал партийный список "Байтак" на выборы в Курултай

Член Центральной избирательной комиссии Азамат Айманакумов 20 июля 2026 года на заседании ЦИК сообщил, что зарегистрирован партийный список общественного объединения "Казахстанская партия зеленых "Байтак" на выборы депутатов Курултая РК, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, ОО "Казахстанская партия зеленых "Байтак" представило партийный список из 47 человек.

"В соответствии с запросом, направленным Центральной избирательной комиссией, уполномоченными государственными органами осуществлена проверка кандидатов в депутаты Курултая на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. В партийном списке 18 кандидатов – женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые в совокупности составляют 38,3%. Установленная квота соблюдена. Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах", – сказал Азамат Айманакумов.

Он напомнил, что политическая партия, получившая на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента от 1 до 3% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании, уплачивает избирательный взнос в размере 70% от установленного размера избирательного взноса.

В этой связи член ЦИК сообщил, что общественное объединение Казахстанская партия зеленых "Байтак" на выборах депутатов Мажилиса Парламента VIII созыва набрало 2,3% голосов, и поэтому избирательный взнос был уплачен в размере 70% от установленного законом.

Ранее ЦИК зарегистрировал первый партийный список на выборы в Курултай.

14 июля 2026 года ЦИК завершил прием партийных списков на выборы в Курултай.