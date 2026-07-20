Токаев связал победу Испании на ЧМ с открытием академии "Атлетико" в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Фелипе VI и его соотечественников с триумфом сборной Испании на чемпионате мира по футболу и завоеванием титула во второй раз, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Акорды, сегодня, 20 июля 2026 года:

"Высокий уровень мастерства, слаженная командная игра и стремление к победе вашей национальной сборной вызвали восхищение миллионов болельщиков. Признанный во всем мире передовой опыт Испании в сфере футбола может служить образцом для других стран. Пользуясь случаем, хотел бы особо отметить открытие в этом году в Казахстане Академии клуба "Атлетико Мадрид". Уверен, что эта инициатива придаст мощный импульс укреплению дружбы и многогранного сотрудничества между нашими народами, а также развитию контактов между молодежью".

Президент Казахстана также пожелал королю Фелипе VI успехов в его созидательных начинаниях, а дружественному испанскому народу – благополучия и процветания.

Финал ЧМ-2026 прошел под полным контролем сборной Испании, которая владела мячом 68% времени и нанесла 20 ударов по воротам против всего 3 у соперника. Аргентина за весь матч не нанесла ни одного удара в створ – это стало абсолютным антирекордом для финалов чемпионатов мира. В итоге Испания стала чемпионом, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Это второй титул чемпионов мира в истории сборной Испании после победы на ЧМ-2010.