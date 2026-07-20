ФИФА взялась за Аргентину после потасовки в финале чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении сборной Аргентины после событий, произошедших сразу после финального матча чемпионата мира с Испанией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yahoo Sports, поведение аргентинских футболистов после поражения со счетом 0:1 вызвало широкий общественный резонанс и волну критики.

Уточняется, что полузащитник Леандро Паредес получил красную карточку уже после финального свистка. Сообщается, что он схватил защитника сборной Испании Эрика Гарсию за шею, повалил его на газон, а затем вступил в конфликт с Гави, попытавшись нанести ему удар.

В центре внимания оказался и защитник Науэль Молина. По информации прессы, во время празднования испанцев он ударил капитана команды Родри в область корпуса, после чего между футболистами вспыхнула перепалка. Кроме того, опытный защитник Николас Отаменди предъявил претензии Родри из-за его предматчевых высказываний о судействе.

Сообщается, что в конфликт оказался вовлечен и помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Аяла. По данным СМИ, во время потасовки он попытался ударить испанского полузащитника Дани Ольмо, однако Эрик Гарсия вмешался и разнял участников инцидента.

Бывшие футболисты сборной Англии Алан Ширер, Гари Невилл и Джо Харт резко осудили поведение аргентинской команды. Ширер назвал происходящее "ужасным", Невилл — "позором", а Харт отметил, что единственным игроком Аргентины, проявившим уважение к сопернику, был Лионель Месси, который после матча пожал руки футболистам сборной Испании.

Испания выиграла финал благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время. На 106-й минуте встречи аргентинцы уже играли вдесятером после удаления Энцо Фернандеса, а команда Луиса де ла Фуэнте довела матч до победы и завоевала титул чемпионов мира.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА вручил лидерам сборной Испании чемпионские перстни.