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Политика

Партия "Әділет" вступила в предвыборную гонку: кто баллотируется в депутаты

Партия &quot;Әділет&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 12:06 Фото: Али Галым
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 21 июля 2026 года зарегистрировала партийный список партии "Әділет" для участия в выборах депутатов Курултая, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в партийный список вошли 186 кандидатов. Среди них – юристы, ученые, предприниматели, а также представители сфер образования, здравоохранения, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, культуры и общественной деятельности. В составе списка 72 женщины и 114 мужчин.

Средний возраст кандидатов составляет 45 лет.

23 августа 2026 года состоятся выборы депутатов Курултая. Партия "Әділет" была зарегистрирована 1 июня 2026 года и впервые принимает участие в выборах депутатов Курултая.

ЦИК, выборы, Курултай, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 12:06

Фото: Али Галым

Партия "Әділет" примет участие в выборах с программой, основанной на принципах верховенства закона, справедливости и ответственности. Среди ее основных приоритетов – развитие цифровизации, поддержка предпринимательства, цифровизация государственных услуг, повышение эффективности государственного управления и улучшение качества жизни граждан.

В этих условиях дебютировать предстоит и партии "Әділет", зарегистрированной 1 июня 2026 года. Для молодого политического объединения это первая избирательная кампания республиканского уровня.

Новый Курултай будет состоять из 145 депутатов, которых изберут по единому общенациональному округу по пропорциональной системе сроком на пять лет.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

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Айсулу Омарова
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