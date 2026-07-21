Лица "Әділет": кто вошел в список партии на выборах в Курултай

Сегодня, 21 июля 2026 года, ЦИК зарегистрировал партийный список партии "Әділет", в который вошли 186 человек.

За этой цифрой стоят реальные личности и профессионалы из самых разных сфер. Среди них – представители и образования, и медицины, и бизнеса, и юриспруденции. Всех их объединили общие принципы – справедливость, патриотизм, ответственность, трудолюбие и стремление к прогрессу.

Рассказываем, чем известны эти люди и соответствует ли их жизненный путь заявленным ценности партии.

От дипломатии и госслужбы – к большой политике

Айбек Дадебай – председатель партии "Әділет" и один из ее наиболее узнаваемых кандидатов.

Женат, четверо детей. Отец Айбека Дадебая – Аркабай Дадебаев, филолог-арабист и соавтор арабско-казахского словаря.

Карьеру начал не на госслужбе, а преподавателем международного менеджмента туризма в родном университете. Затем работал дипломатом в Женеве и прошел путь до главы Администрации президента.

Не стремится к публичности, но от прессы не закрывается. Айбек Дадебай выходит к микрофонам и отвечает на вопросы журналистов, в том числе во время пресс-подходов. В кулуарах съезда партии "Әділет" он впервые оказался перед большой группой журналистов уже как публичный политик: вышел к микрофонам и ответил на все вопросы.

Одно из его самых известных высказываний:

"Закон одинаково суров для всех. Независимо от занимаемой должности, любой гражданин будет отвечать за такие действия по закону".

Женщина, которую привыкли слушать

Журналисты шутя называют Наталью Годунову "железной леди", а сама она шутит, что ей ближе прозвище Госпожа Правда. В ее речи действительно нет чиновничьей патоки — только цифры, факты и безупречная логика.

В 2018 году Годунова возглавила Счетный комитет (позже – ВАП при президенте), превратив госаудит в головную боль для чиновников. Она вскрыла схемы с миллиардными депозитами квазигоссектора, фиктивные ТЭЦ и завышение цен на землю, подняв охват проверок до 30 трлн тенге.

Она защищала интересы обычных граждан, оценивая бюджет без прикрас:

"Мы посмотрели на бюджет глазами многодетной матери и учителя... Становится ли лучше качество жизни?".

С 2024 года Годунова входит в Совет директоров КТЖ – человек, проверявший все финансовые артерии страны, теперь бережет главный логистический гигант Казахстана.

Фото: предоставил Эмин Аскеров

Мужчина с правилом трех "Н"

"Нет ничего невозможного" – девиз Эмина Аскерова, превратившего помощь людям из "благотворительности с протянутой рукой" в устойчивый бизнес. Продвигая бренд Green TAL, он ломает стереотипы: это история не про жалость, а про достоинство и качество.

Здесь работают люди с инвалидностью, бывшие заключенные и выпускники детдомов.

"Будучи ограниченными физически, они абсолютно не ограничены в своей голове, — говорит Эмин. — Просто дайте им шанс, и у них зашкаливает мотивация!".

Его активная общественная деятельность и неоднократные встречи с президентом Казахстана привели к системным изменениям: в стране был принят Закон "О социальном предпринимательстве", сформировавший официальную правовую базу для всей отрасли.

Фото: Instagram @ais_01kz

Когда сила характера сильнее любых обстоятельств

Параспортсменка Айсулу Сулейменова родилась в 1991 году в селе Ботакара Карагандинской области. Ее вырастила мама. Отец умер, когда девочке было пять лет.

В 20 лет она потеряла обе ноги в ДТП. После долгой реабилитации заново построила свою жизнь: научилась ходить на протезах, вышла замуж, родила сына и начала заниматься параспортом. Сейчас Расулу 13 лет. С его отцом они расстались вскоре после рождения мальчика.

Позже Айсулу переехала в Астану, работала IT-специалистом в нацкомпании и совмещала работу со спортом.

В 2018 году начала заниматься волейболом сидя, стала одним из основных игроков женской сборной Казахстана и выступила на чемпионате Азии 2023 года. Позже увлеклась бегом. В 2023 году выиграла VI летние Паралимпийские игры Казахстана, а в 2024-м стала серебряной призеркой чемпионата мира по легкой атлетике.

Еще один интересный факт: 10 лет она скрывала, что ходит на протезах, опасаясь реакции окружающих. В 2023 году решила открыто рассказать об этом. Сейчас активно ведет соцсети и нередко выступает как мотивационный спикер.

Фото: пресс-служба Qarmet

Человек стали и труда: от электромонтера до руководителя Qarmet

Вадим Басин родился в 1962 году в Семее, но еще первоклассником переехал с родителями в Темиртау – его мама-врач получила туда распределение.

Мечтал стать военным. А металлургический комбинат ему сначала не нравился.

"Все гремит и грохочет, темно, и воздух не тот", – вспоминал Басин.

Тем не менее в 1986 году он пришел на "Кармет" электромонтером, и вскоре влюбился в профессию.

За 35 лет прошел путь от рабочего до исполнительного директора. Был мастером, начальником участка, главным энергетиком, директором по производству и ремонтам, а в 2017 году стал исполнительным директором "АрселорМиттал Темиртау". Позже он перешел на госслужбу, а затем вновь вернулся в большую металлургию, возглавив Qarmet.

В 2020 году получил знак "Алтын жулдыз" к званию Қазақстанның Еңбек Ері: сам Басин назвал ее наградой всего коллектива металлургов, шахтеров и работников горнодобывающей промышленности.