Исторический уровень отношений: Токаев подвел итоги сотрудничества с Россией

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Мероприятие посвящено теме "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества".

Как пишет Акорда, в начале выступления глава нашего государства выразил признательность президенту России и руководству Омской области за бережную память о всех ветеранах Великой Отечественной войны, включая и его отца Кемеля Токаева, который проходил здесь лечение после тяжелейшего ранения на территории Польши в составе Второго Белорусского фронта.

Далее в выступлении было отмечено, что именно практическое взаимодействие регионов обогащает двустороннюю повестку конкретным содержанием, придает сильный импульс поступательному развитию казахстанско-российского сотрудничества.

"Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Мой государственный визит в Россию в ноябре прошлого года и государственный визит президента Владимира Путина в Казахстан в мае текущего года стали в этом плане историческими. Подписанные по итогам этих визитов Декларация о переходе межгосударственных отношений на новый уровень стратегического партнерства и союзничества, а также Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства заложили новый мощный фундамент созидательного сотрудничества и совместного прогресса наших стран на десятилетия вперед. С уверенностью можно сказать, что отношения Казахстана и России успешно развиваются по всем ключевым направлениям. Россия – крупный торговый партнер Казахстана. Двусторонний товарооборот в прошлом году приблизился к 28 миллиардам долларов. Благодаря общим усилиям этот показатель неуклонно растет: за первые пять месяцев текущего года объем взаимной торговли увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, Россия, являющаяся одним из основных инвестиционных партнеров Казахстана, за последние 20 лет вложила в экономику нашей страны более 30 млрд долларов.

"Динамика в этой сфере положительная: в первом квартале текущего года приток российских инвестиций увеличился на 45%, то есть объем за пять месяцев составил 773 млн долларов. В результате многолетнего взаимовыгодного сотрудничества сейчас в разных отраслях казахстанской экономики успешно работают более 20 тыс. предприятий с российским участием. Одновременно укрепляются позиции казахстанского бизнеса в России. Общий объем наших вложений в российскую экономику превысил 9 млрд долларов. Особое место в экономической повестке занимает взаимодействие в промышленной сфере. Нашими странами сформирован широкий портфель из 177 крупных проектов с инвестициями, превышающими 52 млрд долларов. Причем 122 из них уже реализованы с созданием более 30 тыс. рабочих мест", – подчеркнул глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал проект строительства в Казахстане первой атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с Росатомом показателем поистине стратегического характера двустороннего сотрудничества.

Он также назвал приоритетным направлением взаимодействия космическую сферу.

"Первый запуск ракеты-носителя "Союз-5" в апреле текущего года вновь показал, что, объединяя научные, инженерные, производственные возможности, Казахстан и Россия способны воплощать в жизнь масштабные проекты в различных сферах. Известная казахская пословица гласит: "Бірлік бар жерде тірлік бар". Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: "Где лад, там и клад". Убежден, благодаря незыблемым узам дружбы и добрососедства, взаимному доверию и поддержке, учету законных интересов друг друга мы достигнем новых высот на пути прогресса и повышения благосостояния наших братских народов", – отметил президент.

Глава государства полагает, что в текущих международных реалиях тема форума имеет исключительно важное значение.

По его мнению, Казахстану и России, имеющим общую самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире, самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры евразийского континента.

"Это ключевой фактор глобальной конкурентоспособности наших стран в современных очень сложных геополитических условиях. Общими усилиями мы решаем все задачи в этой сфере, последовательно развиваем инфраструктуру, укрепляем транзитный потенциал. В прошлом году объем грузоперевозок железнодорожным транспортом между нашими странами вырос на 3,5%, составив 92 миллиона тонн. Активно развиваются и транзитные перевозки через территорию Казахстана. Только за последние 5 лет объем контейнерных перевозок через Казахстан по направлению Китай – Россия – Китай вырос в 8 раз. Знаковой вехой стала перевозка юбилейного миллионного контейнера по маршруту Россия – Казахстан – Китай. Очевидно, что это не предел наших возможностей. Серьезный рост также показывают перевозки автомобильным транспортом, объем которых в 2025 году был на уровне практически 8,5 млн тонн. По итогам первого квартала текущего года он увеличился более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,3 млн тонн. Уверен, столь впечатляющая динамика сохранится в результате системной совместной работы в этой сфере", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что большое внимание уделяется развитию коридора Север – Юг, по которому в прошлом году отмечался рост перевозок.

Другим важным маршрутом он обозначил коридор Западная Европа – Западный Китай. По его словам, реконструкция дороги Актобе – Улгайсын позволит в два раза увеличить его пропускную способность.

"На базе действующих цифровых платформ предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор "Казахстан – Россия". Уверен, эффективная цифровая интеграция транспортно-логистических систем двух стран и широкое применение новых технологий позволят нам нарастить объем взаимной торговли, увеличить транзитные потоки, комплексно укрепить экономические связи. Знаковым событием стал первый пробег беспилотных грузовых автотранспортных средств между нашими странами, состоявшийся в мае в рамках государственного визита Владимира Владимировича Путина в Казахстан. Этот успешный эксперимент убедительно показал, что казахстанско-российское партнерство в сфере транспорта уверенно выходит на новый технологический уровень", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление транспортно-логистической связанности наших стран имеет огромное значение для приграничных регионов.

"Предлагается разработать совместную Программу развития воздушной доступности приграничных регионов под условным названием "500+". Данная инициатива предусматривает поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек. Реализация программы также создаст благоприятные условия для роста взаимного туристского потока. Кроме того, перспективным считаю создание совместных трансграничных туристских маршрутов. Для этого важно активизировать взаимодействие между представителями туристической индустрии наших стран. Кстати, хочу сказать, что Россия занимает сейчас первое место по количеству туристов, которые прибывают в Казахстан с целью отдыха и осмотра достопримечательностей. На втором месте – Китай, на третьем – Индия, на четвертом – Турция. У нас имеются все условия для динамичного развития туризма: выгодное географическое расположение, разнообразие природных ландшафтов, богатое и уникальное историко-культурное наследие. Самое главное, для российских туристов в Казахстане отсутствует языковой и ментальный барьер, нас объединяют общая культура и общая история. Развитие приграничного туризма – это не только экономика. Это инвестиции в укрепление взаимного доверия и формирование единого пространства добрососедства, которое служит мерилом крепости наших двусторонних связей и мощным локомотивом совместного развития", – подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что сила казахстанско-российских отношений заключается в том, что доверительный диалог на высшем уровне подкрепляется активными контактами регионов, деловых кругов, научного и культурного сообщества, а главное – дружбой миллионов людей.

"Наше многогранное сотрудничество отличается редким сочетанием преемственности и динамики. Сохраняя уважение к общему прошлому, мы последовательно открываем новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие созидательного стратегического партнерства с великим государством – Россией. В Омск я привез весьма представительную делегацию, в состав которой вошли руководители центральных государственных органов, главы всех приграничных регионов, представители деловых кругов. Это отражает наш серьезный настрой на предметную работу и достижение конкретных договоренностей по ключевым направлениям двустороннего взаимодействия и сотрудничества. Итоги нынешнего форума, несомненно, откроют очередную яркую страницу в летописи казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений, послужат процветанию наших государств и благополучию братских народов", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев и Путин сделали новые заявления о будущем Казахстана и России.