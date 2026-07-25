Путин отметил вклад регионов в развитие партнерства России и Казахстана
Фото: Акорда
Президент России Владимир Путин высоко оценил деятельное участие регионов в продвижении всего комплекса российско-казахстанского партнерства, сообщает Zakon.kz.
По его словам, пишет Акорда, благодаря скоординированным усилиям региональных властей и бизнеса активизируется торговля и растут встречные инвестиционные потоки.
"Скажу главное: у России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов", – подчеркнул Владимир Путин.
На пленарном заседании также выступили заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, губернатор Омской области Виталий Хоценко, аким Павлодарской области Асаин Байханов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
Ранее Токаев и Путин сделали новые заявления о будущем Казахстана и России.
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