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Политика

Путин отметил вклад регионов в развитие партнерства России и Казахстана

Путин отметил вклад регионов в развитие партнерства России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 22:00 Фото: Акорда
Президент России Владимир Путин высоко оценил деятельное участие регионов в продвижении всего комплекса российско-казахстанского партнерства, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет Акорда, благодаря скоординированным усилиям региональных властей и бизнеса активизируется торговля и растут встречные инвестиционные потоки.

"Скажу главное: у России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов", – подчеркнул Владимир Путин.

На пленарном заседании также выступили заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, губернатор Омской области Виталий Хоценко, аким Павлодарской области Асаин Байханов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Ранее Токаев и Путин сделали новые заявления о будущем Казахстана и России.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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