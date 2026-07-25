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Политика

Умная логистика будущего: Казахстан и Россия показали проекты с искусственным интеллектом

Умная логистика будущего: Казахстан и Россия показали проекты с искусственным интеллектом, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 22:19 Фото: Акорда
В рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин были ознакомлены с проектами, направленными на обеспечение прозрачности товарооборота, цифровизацию перевозочного процесса и повышение безопасности автомобильных перевозок.

В частности, пишет Акорда, президентам представили систему цифровой маркировки товаров, обеспечивающую прозрачность товарооборота и подтверждение происхождения продукции; платформу Smart Cargo, предусматривающую создание единой цифровой платформы для участников перевозочного процесса; единый цифровой контур AI Jol, осуществляющий при помощи ИИ непрерывный анализ транспортных потоков.

О совместной работе по повышению эффективности внешней торговли и развитию транспортно-логистической инфраструктуры отчитались заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Глав государств также проинформировали о совместных мерах по развитию транспортной взаимосвязанности в железнодорожной, автомобильной и авиационной отраслях, а также о перспективах синхронизированной модернизации автомобильных пунктов пропуска на границе.

Ранее Токаев и Путин сделали новые заявления о будущем Казахстана и России.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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