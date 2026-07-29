"Справедливость нужна всем": кандидат от партии "Әділет" объяснил, на чем строится идеология партии

Справедливость, закон и порядок должны стать основой доверия общества к государству. Об этом в интервью YouTube-каналу ShyndykTV заявил кандидат в депутаты Курултая от партии "Әділет" Марат Шибутов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, именно запрос на справедливые правила сегодня объединяет казахстанцев независимо от возраста, профессии или уровня дохода.

Шибутов подчеркнул, что партия не разделяет общество на отдельные группы и считает справедливость универсальной ценностью.

"Справедливость нужна нашему обществу? Да. Она для всех. Не только для женщин, не только для мужчин, не только для богатых, не только для бедных. Справедливость нужна всем. И то, что мы поставили справедливость, закон и порядок в основу своей идеологии, привлекает к нам людей", – сказал он.

По его словам, именно четкие правила и их соблюдение создают ощущение стабильности и позволяют людям планировать свое будущее.

Люди устали от неопределенности

Кандидат рассказал, что, работая в общественных советах, часто сталкивался с одним и тем же запросом граждан – желанием жить в понятной и предсказуемой системе.

"Людям нужен порядок. Людям важно понимать: вот эти есть правила, они соблюдаются, они работают. Хаос и неопределенность – это хуже всего. Политическая сила, которая работает за определенность, за порядок и за закон, пользуется уважением", – отметил Шибутов.

Он считает, что современная политическая партия должна быть не только участником выборов, но и площадкой, где люди могут получить поддержку, консультацию и помощь в решении своих проблем. По его словам, "Әділет" планирует развивать сеть общественных приемных в регионах, а также проводить образовательные программы и научно-популярные лекции. При этом, как отметил кандидат, большинство обращений граждан связано не только с юридическими вопросами, но и с желанием быть услышанными.

Отдельное внимание, по его словам, партия уделяет регионам, проблемы которых редко становятся частью общенациональной повестки. В качестве примеров он привел истощение нефтяных месторождений Кумколь в Кызылординской области, а также вопросы развития Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской областей и области Улытау.

Ранее политолог Эдуард Полетаев отмечал, что одной из особенностей программы "Әділетті болашақ үшін" является ее связь с принципами новой Конституции. По его словам, партия позиционирует себя как центристская политическая сила нового поколения и поддерживает стратегический курс президента Касым-Жомарта Токаева.

Эксперт обращает внимание, что программа охватывает практически все ключевые направления государственной политики – экономику, социальную сферу, экологию, образование и цифровизацию. Среди целей – создание миллиона качественных рабочих мест, увеличение обеспеченности жильем до 30 квадратных метров на человека, рост доли среднего бизнеса до 20%, повышение доходов сельских жителей, а также достижение продовольственной и энергетической независимости страны.

Отдельный блок посвящен развитию цифровой экономики. Партия предлагает обучить не менее пяти миллионов казахстанцев работе с искусственным интеллектом и современными цифровыми технологиями, а также внедрить соответствующие дисциплины в школах и вузах.

Социолог Жаксыбек Жиеналиев, в свою очередь, считает, что программа ориентирована прежде всего на повышение качества жизни граждан. По его мнению, ключевой акцент сделан не на расширении социальной помощи, а на создании условий для стабильной занятости, доступного жилья, развития регионов и самореализации людей.

По словам эксперта, именно сочетание экономического роста, инвестиций в человеческий капитал и поддержки предпринимательства должно стать основой долгосрочного развития страны.

Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале.

Изготовлено: Пресс-служба партии "Әділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т.