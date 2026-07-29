Кандидат от партии "Әділет" получил самую высокую оценку зрителей на теледебатах

Представитель партии "Әділет" Ренат Бектуров получил самую высокую оценку зрителей по итогам первых национальных теледебатов перед выборами депутатов Курултая, которые прошли в прямом эфире телеканала Qazaqstan.

После пяти раундов дебатов уровень удовлетворенности зрителей ответами кандидата от партии "Әділет" составил 67,1%. Это самый высокий показатель среди всех участников. Всего в интерактивном голосовании через QR-код приняли участие 21 334 телезрителя.

Согласно озвученным результатам, "Әділет" получила 67,1% голосов участников опроса, "Ак жол" – 9,9%, НПК – 8,2%, "Ауыл" – 5,4%, Respublica – 4,3%, ОСДП – 2,2%, "Байтақ" – 2,1%. Вариант "Не понравился никто" выбрали 0,8% проголосовавших. Исследование по заказу Телерадиокорпорации "Казахстан" провело научно-исследовательское объединение "Институт демократии", аккредитованное при Центральной избирательной комиссии.

Первые национальные теледебаты состоялись 29 июля в Алматы в прямом эфире телеканала Qazaqstan. В них приняли участие представители семи зарегистрированных политических партий. Они представили свои предвыборные программы, ответили на вопросы ведущих, оппонентов и зрителей, а также выступили с заключительными обращениями.

Во время эфира зрители могли оценивать выступления участников через QR-код и задавать вопросы в социальных сетях. Чаще всего они касались социальной сферы (40,37%), экономики (19,27%), культуры (16,51%), политики (13,76%) и экологии (10,09%).

Партию "Әділет" на дебатах представлял кандидат в депутаты Курултая Ренат Бектуров. Главной темой первого эфира стало развитие человеческого капитала. Он представил предложения партии в сферах образования, здравоохранения, подготовки кадров и развития регионов, а также ответил на вопросы о привлечении квалифицированных специалистов и сокращении кадрового дефицита.

Выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа.