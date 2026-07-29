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Политика

Кандидат от партии "Әділет" получил самую высокую оценку зрителей на теледебатах

Фото: партия &quot;Әділет&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 23:15 Фото: партия "Әділет"
Представитель партии "Әділет" Ренат Бектуров получил самую высокую оценку зрителей по итогам первых национальных теледебатов перед выборами депутатов Курултая, которые прошли в прямом эфире телеканала Qazaqstan.

После пяти раундов дебатов уровень удовлетворенности зрителей ответами кандидата от партии "Әділет" составил 67,1%. Это самый высокий показатель среди всех участников. Всего в интерактивном голосовании через QR-код приняли участие 21 334 телезрителя.

Согласно озвученным результатам, "Әділет" получила 67,1% голосов участников опроса, "Ак жол" – 9,9%, НПК – 8,2%, "Ауыл" – 5,4%, Respublica – 4,3%, ОСДП – 2,2%, "Байтақ" – 2,1%. Вариант "Не понравился никто" выбрали 0,8% проголосовавших. Исследование по заказу Телерадиокорпорации "Казахстан" провело научно-исследовательское объединение "Институт демократии", аккредитованное при Центральной избирательной комиссии.

Первые национальные теледебаты состоялись 29 июля в Алматы в прямом эфире телеканала Qazaqstan. В них приняли участие представители семи зарегистрированных политических партий. Они представили свои предвыборные программы, ответили на вопросы ведущих, оппонентов и зрителей, а также выступили с заключительными обращениями.

Во время эфира зрители могли оценивать выступления участников через QR-код и задавать вопросы в социальных сетях. Чаще всего они касались социальной сферы (40,37%), экономики (19,27%), культуры (16,51%), политики (13,76%) и экологии (10,09%).

Партию "Әділет" на дебатах представлял кандидат в депутаты Курултая Ренат Бектуров. Главной темой первого эфира стало развитие человеческого капитала. Он представил предложения партии в сферах образования, здравоохранения, подготовки кадров и развития регионов, а также ответил на вопросы о привлечении квалифицированных специалистов и сокращении кадрового дефицита.

Выборы депутатов Курултая состоятся 23 августа.

Изготовлено: Пресс-служба партии "Әділет".

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет".

Заказчик: Минжасаров Н.Т.

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Канат Болысбек
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