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События

Выборы станут важным шагом в последовательной политической модернизации: роль Курултая обсудили в Алматы

Эксперты , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 10:00 Фото: Zakon.kz
16 июля 2026 года в Алматы состоялась экспертная платформа "Курултай – основа новой архитектуры законодательной власти", организованная Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Первая сессия была посвящена вопросам конституционной трансформации Курултая, развитию его законодательных полномочий, совершенствованию механизмов подготовки законов и усилению экспертно-аналитического сопровождения законодательной деятельности.

Модератор, директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов, задался вопросом, где находится грань между предвыборной агитацией и обсуждением политических процессов.

"Все, наверное, прекрасно понимают, что мир изменился. Что раньше представляла собой агитация? Это листовки, участие в телепередачах, статьи в газетах. Сегодня предвыборная агитация устремляется к цифровому контенту. А цифровая среда носит практически мгновенный характер. Некоторые люди, возможно, будут заблуждаться, считая, что, если в ролике не написано "голосуйте за такую-то партию, такого-то кандидата", – это не агитация. Предвыборная агитация – это действие, целью которого является побуждение граждан голосовать за определенного кандидата или не голосовать. Вдобавок предвыборная агитация у нас ограничена сроками, но цифровой контент тяжело контролировать", – ответил вице-министр юстиции Республики Казахстан Даниель Ваисов.

По словам вице-министра, выборы пройдут на основе обновленного законодательства: все 145 депутатов Курултая будут избраны по партийным спискам в едином общенациональном округе.

В свою очередь директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвакасова отметила, что одной из ключевых ценностей Курултая должно стать согласование партийных ценностей и национальных интересов, а также формирование площадки для конструктивного политического диалога.

Так, практическое значение новой модели законодательной власти особенно возрастает в период подготовки первых выборов в Курултай. Они становятся не просто очередной электоральной кампанией, а первым этапом реализации конституционной реформы и формирования нового представительного органа страны. Спикер убеждена: переход к пропорциональной системе выборов усиливает роль политических партий и смещает конкуренцию в сторону соперничества программ, идей и команд, а не отдельных персоналий. Потому что существуют общенациональные приоритеты, объединяющие все политические силы. К ним относятся укрепление государственности, обеспечение общественного согласия, сохранение культурной идентичности, повышение качества жизни граждан и устойчивое развитие страны.

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев представил результаты социологического исследования электоральных настроений казахстанцев. Согласно данным опроса, 72,1% граждан заявили о готовности принять участие в предстоящих выборах депутатов Курултая.

"Надо сказать, что одобрение перехода к однопалатному Парламенту очень весомое. С чем это связано? Во-первых, мы можем сделать вывод, что действительно была проведена эффективная, большая, действенная, информационно-разъяснительная работа. Люди в своих ответах уже отмечают, что такой переход снизит бюрократию. А все, что для людей проще, все, что снижает бюрократию, сразу вызывает одобрение и поддержку. И с учетом того, что выборы в Курултай станут первым ключевым политическим событием, они символизируют перемены. Курултай ассоциируется у людей с переменами. Но здесь надо понимать, что вот это высокое одобрение – это некий кредит авансированной поддержки", – считает Сельтеев.

Он добавил: люди хотят видеть тех, кто имеет опыт в конкретной сфере. Поэтому важно, чтобы депутаты, из которых сформируется первый созыв Курултая, представляли крупные социальные группы.

Начальник Центра публичного законодательства и государственного управления Института парламентаризма Шолпан Саймова заявила, что современное законотворчество невозможно без глубокого научного анализа, оценки возможных последствий и профессиональной экспертизы законодательных инициатив. Каждое предложение, поступающее в Курултай, должно оцениваться не только с правовой точки зрения, но и с учетом его экономического, социального и экологического воздействия.

Особую роль в этом процессе, с ее слов, призваны сыграть современные информационно-аналитические системы и технологии искусственного интеллекта, которые позволят анализировать большие массивы данных, выявлять возможные противоречия в законодательстве и более точно прогнозировать последствия принимаемых решений.

Глава Women in Tech Kazakhstan Асем Болатжан посвятила выступление вопросам гендерного представительства в Курултае. По мнению эксперта, новая модель законодательной власти и обновление партийной системы создают дополнительные возможности для формирования профессионального кадрового резерва. Вместе с тем политическим партиям необходимо уже сегодня создавать женщинам равные условия для профессионального роста, участия в партийной работе, деятельности маслихатов, общественных советов и экспертных площадок.

Во второй сессии участники экспертной платформы обсудили международный опыт взаимодействия парламентов с обществом, механизмы общественного участия в деятельности Курултая, развитие цифровых сервисов и новые институциональные форматы постоянного диалога государства и граждан.

Так, Руководитель Центра наук об образовании и общественном развитии Национальной академии наук РК Жеңісбек Төлен представил обзор международных практик взаимодействия парламентов с обществом. Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев представил результаты исследования формирования партийных списков на выборах в Курултай. Профессор КазНУ имени аль-Фараби Алуа Ибраева подчеркнула необходимость институционального закрепления правовых механизмов общественного участия в деятельности Курултая. Председатель Гражданского альянса города Алматы Кайыржан Абдыкалыков отметил, что устойчивый общественный диалог невозможен без регулярных консультаций с населением, активного вовлечения неправительственных организаций, молодежи, научного сообщества и представителей регионов. Старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Айгерим Жунусова представила концепцию цифрового Курултая и внедрения модели e-Parlament. Она предложила создать единую цифровую систему сопровождения законопроектов, обеспечить прозрачность всех этапов законодательного процесса, развивать цифровое участие граждан и использовать технологии искусственного интеллекта для анализа законодательных инициатив и общественных предложений.

Подводя итоги экспертной платформы, участники отметили, что формирование Курултая знаменует переход к практической реализации конституционной реформы и открывает новый этап развития представительной власти в Казахстане. По мнению экспертов, предстоящие выборы станут важным шагом в последовательной политической модернизации страны и дальнейшем укреплении модели "Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство".

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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