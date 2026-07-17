Выборы станут важным шагом в последовательной политической модернизации: роль Курултая обсудили в Алматы
Первая сессия была посвящена вопросам конституционной трансформации Курултая, развитию его законодательных полномочий, совершенствованию механизмов подготовки законов и усилению экспертно-аналитического сопровождения законодательной деятельности.
Модератор, директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов, задался вопросом, где находится грань между предвыборной агитацией и обсуждением политических процессов.
"Все, наверное, прекрасно понимают, что мир изменился. Что раньше представляла собой агитация? Это листовки, участие в телепередачах, статьи в газетах. Сегодня предвыборная агитация устремляется к цифровому контенту. А цифровая среда носит практически мгновенный характер. Некоторые люди, возможно, будут заблуждаться, считая, что, если в ролике не написано "голосуйте за такую-то партию, такого-то кандидата", – это не агитация. Предвыборная агитация – это действие, целью которого является побуждение граждан голосовать за определенного кандидата или не голосовать. Вдобавок предвыборная агитация у нас ограничена сроками, но цифровой контент тяжело контролировать", – ответил вице-министр юстиции Республики Казахстан Даниель Ваисов.
По словам вице-министра, выборы пройдут на основе обновленного законодательства: все 145 депутатов Курултая будут избраны по партийным спискам в едином общенациональном округе.
В свою очередь директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвакасова отметила, что одной из ключевых ценностей Курултая должно стать согласование партийных ценностей и национальных интересов, а также формирование площадки для конструктивного политического диалога.
Так, практическое значение новой модели законодательной власти особенно возрастает в период подготовки первых выборов в Курултай. Они становятся не просто очередной электоральной кампанией, а первым этапом реализации конституционной реформы и формирования нового представительного органа страны. Спикер убеждена: переход к пропорциональной системе выборов усиливает роль политических партий и смещает конкуренцию в сторону соперничества программ, идей и команд, а не отдельных персоналий. Потому что существуют общенациональные приоритеты, объединяющие все политические силы. К ним относятся укрепление государственности, обеспечение общественного согласия, сохранение культурной идентичности, повышение качества жизни граждан и устойчивое развитие страны.
Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев представил результаты социологического исследования электоральных настроений казахстанцев. Согласно данным опроса, 72,1% граждан заявили о готовности принять участие в предстоящих выборах депутатов Курултая.
"Надо сказать, что одобрение перехода к однопалатному Парламенту очень весомое. С чем это связано? Во-первых, мы можем сделать вывод, что действительно была проведена эффективная, большая, действенная, информационно-разъяснительная работа. Люди в своих ответах уже отмечают, что такой переход снизит бюрократию. А все, что для людей проще, все, что снижает бюрократию, сразу вызывает одобрение и поддержку. И с учетом того, что выборы в Курултай станут первым ключевым политическим событием, они символизируют перемены. Курултай ассоциируется у людей с переменами. Но здесь надо понимать, что вот это высокое одобрение – это некий кредит авансированной поддержки", – считает Сельтеев.
Он добавил: люди хотят видеть тех, кто имеет опыт в конкретной сфере. Поэтому важно, чтобы депутаты, из которых сформируется первый созыв Курултая, представляли крупные социальные группы.
Начальник Центра публичного законодательства и государственного управления Института парламентаризма Шолпан Саймова заявила, что современное законотворчество невозможно без глубокого научного анализа, оценки возможных последствий и профессиональной экспертизы законодательных инициатив. Каждое предложение, поступающее в Курултай, должно оцениваться не только с правовой точки зрения, но и с учетом его экономического, социального и экологического воздействия.
Особую роль в этом процессе, с ее слов, призваны сыграть современные информационно-аналитические системы и технологии искусственного интеллекта, которые позволят анализировать большие массивы данных, выявлять возможные противоречия в законодательстве и более точно прогнозировать последствия принимаемых решений.
Глава Women in Tech Kazakhstan Асем Болатжан посвятила выступление вопросам гендерного представительства в Курултае. По мнению эксперта, новая модель законодательной власти и обновление партийной системы создают дополнительные возможности для формирования профессионального кадрового резерва. Вместе с тем политическим партиям необходимо уже сегодня создавать женщинам равные условия для профессионального роста, участия в партийной работе, деятельности маслихатов, общественных советов и экспертных площадок.
Во второй сессии участники экспертной платформы обсудили международный опыт взаимодействия парламентов с обществом, механизмы общественного участия в деятельности Курултая, развитие цифровых сервисов и новые институциональные форматы постоянного диалога государства и граждан.
Так, Руководитель Центра наук об образовании и общественном развитии Национальной академии наук РК Жеңісбек Төлен представил обзор международных практик взаимодействия парламентов с обществом. Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев представил результаты исследования формирования партийных списков на выборах в Курултай. Профессор КазНУ имени аль-Фараби Алуа Ибраева подчеркнула необходимость институционального закрепления правовых механизмов общественного участия в деятельности Курултая. Председатель Гражданского альянса города Алматы Кайыржан Абдыкалыков отметил, что устойчивый общественный диалог невозможен без регулярных консультаций с населением, активного вовлечения неправительственных организаций, молодежи, научного сообщества и представителей регионов. Старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Айгерим Жунусова представила концепцию цифрового Курултая и внедрения модели e-Parlament. Она предложила создать единую цифровую систему сопровождения законопроектов, обеспечить прозрачность всех этапов законодательного процесса, развивать цифровое участие граждан и использовать технологии искусственного интеллекта для анализа законодательных инициатив и общественных предложений.
Подводя итоги экспертной платформы, участники отметили, что формирование Курултая знаменует переход к практической реализации конституционной реформы и открывает новый этап развития представительной власти в Казахстане. По мнению экспертов, предстоящие выборы станут важным шагом в последовательной политической модернизации страны и дальнейшем укреплении модели "Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство".