Эксперт объяснил, почему раздел "Закон и Порядок" стал одним из ключевых в программе партии "Әділет"
Эксперт напомнил, что 1 июля вступила в силу Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Принцип "Закон и Порядок" закреплен в преамбуле Основного закона, а обеспечение верховенства закона и порядка отнесено к числу основополагающих принципов деятельности государства.
По словам Дидара Болатова, законность и правопорядок необходимо рассматривать через призму верховенства права. В этой связи он обратился к трудам известного казахстанского правоведа Нагашбая Шайкенова, который подчеркивал особую роль суда в обеспечении действия закона.
"Закон сам по себе – это молчащий закон. Говорящий закон – это суд", – процитировал эксперт один из тезисов правоведа.
Дидар Болатов также сослался на доклад Венецианской комиссии о верховенстве права. В документе независимая и беспристрастная судебная система рассматривается как один из ключевых элементов правового государства.
На этом фоне эксперт проанализировал положения предвыборной программы партии "Әділет". В ней направление "Закон и Порядок" выделено в качестве самостоятельного приоритета, включающего раздел "Справедливое и доступное правосудие".
По мнению Болатова, положение программы о том, что независимая и эффективная судебная система является ключевым элементом правового государства, соответствует конституционным нормам и общепризнанным критериям верховенства права.
"Именно здесь находится один из ключевых вопросов практической реализации конституционного принципа "Закон и Порядок"", – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что содержание этого принципа не должно сводиться только к соблюдению запретов и установленных государством требований.
"В правовом государстве "Закон и Порядок" предполагает одновременно законность деятельности самой публичной власти, правовую определенность, недопустимость произвола, защиту прав человека и, что особенно важно, реальную возможность их защиты независимым и беспристрастным судом", – заявил Дидар Болатов.
По его словам, именно по этим критериям в дальнейшем следует оценивать, насколько принцип "Закон и Порядок" получает реальное воплощение не только в законодательстве, но и в правоприменительной практике.
Изготовлено: пресс-служба партии "Әділет". Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет". Заказчик: Минжасаров Н.Т.