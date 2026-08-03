Эксперт объяснил, почему раздел "Закон и Порядок" стал одним из ключевых в программе партии "Әділет"

Независимая и беспристрастная судебная система должна стать одним из главных механизмов практической реализации конституционного принципа "Закон и Порядок". Такое мнение выразил эксперт Дидар Болатов, анализируя положения предвыборной программы партии "Әділет".

Эксперт напомнил, что 1 июля вступила в силу Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Принцип "Закон и Порядок" закреплен в преамбуле Основного закона, а обеспечение верховенства закона и порядка отнесено к числу основополагающих принципов деятельности государства.

По словам Дидара Болатова, законность и правопорядок необходимо рассматривать через призму верховенства права. В этой связи он обратился к трудам известного казахстанского правоведа Нагашбая Шайкенова, который подчеркивал особую роль суда в обеспечении действия закона.

"Закон сам по себе – это молчащий закон. Говорящий закон – это суд", – процитировал эксперт один из тезисов правоведа.

Дидар Болатов также сослался на доклад Венецианской комиссии о верховенстве права. В документе независимая и беспристрастная судебная система рассматривается как один из ключевых элементов правового государства.

На этом фоне эксперт проанализировал положения предвыборной программы партии "Әділет". В ней направление "Закон и Порядок" выделено в качестве самостоятельного приоритета, включающего раздел "Справедливое и доступное правосудие".

По мнению Болатова, положение программы о том, что независимая и эффективная судебная система является ключевым элементом правового государства, соответствует конституционным нормам и общепризнанным критериям верховенства права.

"Именно здесь находится один из ключевых вопросов практической реализации конституционного принципа "Закон и Порядок"", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что содержание этого принципа не должно сводиться только к соблюдению запретов и установленных государством требований.

"В правовом государстве "Закон и Порядок" предполагает одновременно законность деятельности самой публичной власти, правовую определенность, недопустимость произвола, защиту прав человека и, что особенно важно, реальную возможность их защиты независимым и беспристрастным судом", – заявил Дидар Болатов.

По его словам, именно по этим критериям в дальнейшем следует оценивать, насколько принцип "Закон и Порядок" получает реальное воплощение не только в законодательстве, но и в правоприменительной практике.