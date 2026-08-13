Токаев примет участие в саммите G20 в Майами по приглашению Трампа

12 августа 2026 года министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пола Капура. Детали встречи Zakon.kz озвучили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Так, Кошербаев проинформировал собеседника о проводимых в Казахстане политических и социально-экономических преобразованиях. В свою очередь, американская сторона подтвердила заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и отметила значительный потенциал для наращивания практического взаимодействия в сферах энергетики, критических минералов, передовых технологий, цифровизации, транспорта и инвестиций.

Фото: пресс-служба МИД РК

Отдельное внимание было уделено инициативе Казахстана по укреплению глобальной архитектуры управления водными ресурсами, включая инициативу президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации в качестве специализированного учреждения ООН.

"Далее состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к саммиту "G20", запланированного в декабре 2026 года в Майами, в котором примет участие глава государства по приглашению президента США Дональда Трампа". Пресс-служба МИД РК

В связи с этим стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в целях содержательного наполнения повестки на высшем уровне.

Саммит G20 (или "Группа двадцати") – это ежегодная встреча лидеров крупнейших развитых и развивающихся экономик мира, на которой обсуждаются важнейшие вопросы мировой финансовой стабильности, устойчивого развития, торговли и глобальной политики.

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22 января 2026 года Касым-Жомарт Токаев в Давосе подписал Устав Совета мира – международной инициативы, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Участие в объединении является суверенным решением государства, срок пребывания составляет три года.