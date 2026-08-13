#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
465.19
536.55
5.61
Политика

Токаев примет участие в саммите G20 в Майами по приглашению Трампа

Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев, Токаев и Трамп, Трамп и Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:37 Фото: akorda.kz
12 августа 2026 года министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев принял помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пола Капура. Детали встречи Zakon.kz озвучили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в ходе разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Так, Кошербаев проинформировал собеседника о проводимых в Казахстане политических и социально-экономических преобразованиях. В свою очередь, американская сторона подтвердила заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и отметила значительный потенциал для наращивания практического взаимодействия в сферах энергетики, критических минералов, передовых технологий, цифровизации, транспорта и инвестиций.

представители МИД РК, делегация США, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:37

Фото: пресс-служба МИД РК

Отдельное внимание было уделено инициативе Казахстана по укреплению глобальной архитектуры управления водными ресурсами, включая инициативу президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации в качестве специализированного учреждения ООН.

"Далее состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к саммиту "G20", запланированного в декабре 2026 года в Майами, в котором примет участие глава государства по приглашению президента США Дональда Трампа".Пресс-служба МИД РК

В связи с этим стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в целях содержательного наполнения повестки на высшем уровне.

Саммит G20 (или "Группа двадцати") – это ежегодная встреча лидеров крупнейших развитых и развивающихся экономик мира, на которой обсуждаются важнейшие вопросы мировой финансовой стабильности, устойчивого развития, торговли и глобальной политики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 09:37
Трамп оценил диалог с Токаевым и планирует пригласить его на саммит G20 в Майами

22 января 2026 года Касым-Жомарт Токаев в Давосе подписал Устав Совета мира – международной инициативы, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Участие в объединении является суверенным решением государства, срок пребывания составляет три года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК
21:56, 29 июля 2026
Стало известно, что обсудили главы МИД Казахстана и США
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
16:32, 10 июня 2026
"Друг в Белом доме", приглашение в Майами: о чем Токаев говорил со спецпосланником президента США
Токаев, министр иностранных дел Японии
15:01, 25 августа 2025
Токаев принял министра иностранных дел Японии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккейные клубы Казахстана дозаявили игроков перед Кубком Казахстана 2026
11:12, Сегодня
Хоккейные клубы Казахстана дозаявили игроков перед Кубком Казахстана 2026
Опубликовано видео тяжёлой победы Рыбакиной в полуфинале &quot;тысячника&quot; в Торонто
10:57, Сегодня
Опубликовано видео тяжёлой победы Рыбакиной в полуфинале "тысячника" в Торонто
Елена Рыбакина и Ига Швёнтек
10:48, Сегодня
"Будет эпично": Tennis Letter анонсировал суперматч Рыбакина - Швёнтек за титул в Торонто
История противостояния Рыбакиной и Швёнтек перед финалом в Торонто: полька лучше на харде
10:38, Сегодня
История противостояния Рыбакиной и Швёнтек перед финалом в Торонто: полька лучше на харде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: