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Политика

Токаев принял новых послов нескольких государств и рассказал о внешней политике Казахстана

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 14:22 Фото: akorda.kz
19 августа 2026 года в Астане во Дворце Независимости состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами девяти стран, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, верительные грамоты вручили:

  • посол Республики Молдова Игорь Молдован
  • посол Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхань Ле
  • посол Республики Корея Чжон Ки Хон
  • посол Южно-Африканской Республики Лунгисани Доминик Нтомбелла
  • посол Словацкой Республики Любомир Регак
  • посол Федеративной Республики Германия Хайке Ренате Пайч
  • посол Азербайджанской Республики Алимирзамин Аскеров
  • посол Республики Словения Бранко Раковец
  • посол Республики Намибия Моника Ндилявике.

В своем приветственном слове президент отметил приверженность нашей страны миролюбивому внешнеполитическому курсу

"Как вам известно, Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику в нынешней весьма сложной геополитической ситуации. Мы убеждены, что мир должен восторжествовать, и будем делать все возможное для поддержания мира, безопасности и сотрудничества как в Центральной Азии, так и за ее пределами", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников церемонии об экономическом потенциале Казахстана и успехах в привлечении иностранных инвестиций в национальную экономику.

"Мы обеспечиваем максимально благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в нашу страну. Разумеется, мы приветствуем всех иностранных предпринимателей, а также крупные компании, которые хотели бы прийти в Казахстан и работать здесь. Как вы знаете, на нашем рынке уже представлены практически все крупнейшие международные компании. Я убежден, что эта базовая политика будет продолжена. Мы намерены твердо и последовательно продолжать политику открытых дверей в отношении иностранных инвестиций", – отметил президент.

Кроме того, глава государства рассказал о проводимых масштабных политических реформах в Казахстане, логическим продолжением которых станут исторические выборы в Курултай.

Он выразил уверенность в том, что глубокие преобразования откроют новые возможности для укрепления сотрудничества с международным сообществом.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность Астаны в укреплении отношений и развитии многопланового взаимодействия со странами, которые представляют послы, а также передал теплые приветствия лидерам их государств.

17 августа 2026 года глава государства провел совещание по вопросам развития национальной экономики и бюджетного планирования, где определил главные приоритеты республиканского бюджета на 2027-2029 годы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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