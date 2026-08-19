Токаев принял новых послов нескольких государств и рассказал о внешней политике Казахстана

19 августа 2026 года в Астане во Дворце Независимости состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами девяти стран, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, верительные грамоты вручили:

посол Республики Молдова Игорь Молдован

посол Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхань Ле

посол Республики Корея Чжон Ки Хон

посол Южно-Африканской Республики Лунгисани Доминик Нтомбелла

посол Словацкой Республики Любомир Регак

посол Федеративной Республики Германия Хайке Ренате Пайч

посол Азербайджанской Республики Алимирзамин Аскеров

посол Республики Словения Бранко Раковец

посол Республики Намибия Моника Ндилявике.

В своем приветственном слове президент отметил приверженность нашей страны миролюбивому внешнеполитическому курсу

"Как вам известно, Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику в нынешней весьма сложной геополитической ситуации. Мы убеждены, что мир должен восторжествовать, и будем делать все возможное для поддержания мира, безопасности и сотрудничества как в Центральной Азии, так и за ее пределами", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников церемонии об экономическом потенциале Казахстана и успехах в привлечении иностранных инвестиций в национальную экономику.

"Мы обеспечиваем максимально благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в нашу страну. Разумеется, мы приветствуем всех иностранных предпринимателей, а также крупные компании, которые хотели бы прийти в Казахстан и работать здесь. Как вы знаете, на нашем рынке уже представлены практически все крупнейшие международные компании. Я убежден, что эта базовая политика будет продолжена. Мы намерены твердо и последовательно продолжать политику открытых дверей в отношении иностранных инвестиций", – отметил президент.

Кроме того, глава государства рассказал о проводимых масштабных политических реформах в Казахстане, логическим продолжением которых станут исторические выборы в Курултай.

Он выразил уверенность в том, что глубокие преобразования откроют новые возможности для укрепления сотрудничества с международным сообществом.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность Астаны в укреплении отношений и развитии многопланового взаимодействия со странами, которые представляют послы, а также передал теплые приветствия лидерам их государств.

17 августа 2026 года глава государства провел совещание по вопросам развития национальной экономики и бюджетного планирования, где определил главные приоритеты республиканского бюджета на 2027-2029 годы.