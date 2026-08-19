Токаев принял новых послов нескольких государств и рассказал о внешней политике Казахстана
По информации Акорды, верительные грамоты вручили:
- посол Республики Молдова Игорь Молдован
- посол Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхань Ле
- посол Республики Корея Чжон Ки Хон
- посол Южно-Африканской Республики Лунгисани Доминик Нтомбелла
- посол Словацкой Республики Любомир Регак
- посол Федеративной Республики Германия Хайке Ренате Пайч
- посол Азербайджанской Республики Алимирзамин Аскеров
- посол Республики Словения Бранко Раковец
- посол Республики Намибия Моника Ндилявике.
В своем приветственном слове президент отметил приверженность нашей страны миролюбивому внешнеполитическому курсу
"Как вам известно, Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику в нынешней весьма сложной геополитической ситуации. Мы убеждены, что мир должен восторжествовать, и будем делать все возможное для поддержания мира, безопасности и сотрудничества как в Центральной Азии, так и за ее пределами", – подчеркнул глава государства.
Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников церемонии об экономическом потенциале Казахстана и успехах в привлечении иностранных инвестиций в национальную экономику.
"Мы обеспечиваем максимально благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в нашу страну. Разумеется, мы приветствуем всех иностранных предпринимателей, а также крупные компании, которые хотели бы прийти в Казахстан и работать здесь. Как вы знаете, на нашем рынке уже представлены практически все крупнейшие международные компании. Я убежден, что эта базовая политика будет продолжена. Мы намерены твердо и последовательно продолжать политику открытых дверей в отношении иностранных инвестиций", – отметил президент.
Кроме того, глава государства рассказал о проводимых масштабных политических реформах в Казахстане, логическим продолжением которых станут исторические выборы в Курултай.
Он выразил уверенность в том, что глубокие преобразования откроют новые возможности для укрепления сотрудничества с международным сообществом.
В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность Астаны в укреплении отношений и развитии многопланового взаимодействия со странами, которые представляют послы, а также передал теплые приветствия лидерам их государств.
17 августа 2026 года глава государства провел совещание по вопросам развития национальной экономики и бюджетного планирования, где определил главные приоритеты республиканского бюджета на 2027-2029 годы.