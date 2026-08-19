Когда пойдут дожди и спадет жара в Астане, Алматы и Шымкенте – прогноз "Казгидромета"

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В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидаются кратковременные дожди с грозами и спад аномальной жары. Об этом говорится в прогнозе погоды на 20, 21 и 22 августа 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 20 августа: переменная облачность, временами дожди, гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +10+12°С, днем +20+22°С.

переменная облачность, временами дожди, гроза. Ветер северо-западный, северный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +10+12°С, днем +20+22°С. 21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С. 22 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Алматы 20 августа: переменная облачность, утром и днем небольшие дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

переменная облачность, утром и днем небольшие дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. 21 августа: переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.

переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С. 22 августа: переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С. Прогноз погоды по Шымкенту 20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С. 21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +35+37°С. 22 августа: переменная облачность, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С. Материал по теме В Казахстане побит рекорд жары, установленный 111 лет назад Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан с 20 по 22 августа 2026 года одновременно обрушатся сильные дожди и аномальная жара до +41°C. О том, какой будет погода в Казахстане в сентябре, можете узнать здесь.

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