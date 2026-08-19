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Политика

Король Испании направил Токаеву теплые пожелания

Король Испании направил Токаеву теплые пожелания, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 19:33 Фото: Акорда
Король Испании Фелипе VI направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву благодарственную телеграмму, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, король Фелипе VI выразил искреннюю признательность главе нашего государства за поздравление по случаю победы сборной Испании на чемпионате мира по футболу.

Король Испании пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов в его ответственной деятельности на благо страны и передал самые теплые пожелания народу Казахстана.

Ранее сообщалось, что Токаев изменил Концепцию внешней политики Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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