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Политика

"Әділет" представила программу на финальных теледебатах перед выборами в Курултай

Әділет представила программу на финальных теледебатах перед выборами в Курултай , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 21:24 Фото: партия "Әділет"
На финальных теледебатах накануне выборов в Курултай, которые проходят в эфире телеканала 24KZ, партия "Әділет" озвучила ключевые приоритеты своей предвыборной программы.

Председатель партии Айбек Дадебай рассказал о конкретных мерах по обеспечению казахстанцев жильем, поддержке бизнеса и созданию новых рабочих мест. Он отметил, что партия поддерживает и продолжает курс главы государства Касым-Жомарта Токаева на улучшение жизни казахстанцев.

В эфире теледебатов лицом к лицу встретились лидеры всех партий – от "Әділет" Айбек Дадебай, от Respublica Айдарбек Ходжаназаров, от "Байтак" Азаматхан Амиртаев, от "Ак жол" Дания Еспаева, от "Ауыл" Кайрат Айтуганов, от ОСДП Асхат Рахимжанов, от Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов.

Вначале каждому участнику дали 2,5 минуты, чтобы представить свою партию и ее предвыборную программу. В этом раунде представитель партии "Әділет" назвал впечатляющую цифру – за последний месяц кандидаты в депутаты Курултая встретились лично с 6 млн казахстанцами.

"За последний месяц мы донесли свой голос до каждого региона, каждого села и города, каждой семьи и каждого гражданина. Подробно разъяснили нашу программу. Провели 21 тысячу мероприятий и встретились лицом к лицу с 6 миллионами человек. Провели Open Air, объединивший сотни тысяч наших сторонников", – сказал в прямом эфире председатель "Әділет" Айбек Дадебай, представляя партию.

Отвечая на вопросы в прямом эфире, Айбек Дадебай рассказал, что партия намерена увеличить долю среднего бизнеса в экономике с 7% до 20%.

"Мы не собираемся повышать налоги, нагрузку на бизнес. Мы предлагаем другое, мы говорим "давайте расширять экономику, не повышать налоги для бизнеса". Ведь чем больше у нас предприятий, новых рабочих мест, тем больше доходы у населения. Чем больше предприятий, чем больше производства, тем больше поступает налогов бюджет. Таким образом у государства появляется дополнительные возможности помочь людям. Именно поэтому мы предлагаем увеличить долю среднего бизнеса с текущих 7% до 20%. Что для этого нужно? Как раз-таки снизить налоговую нагрузку на бизнес, дать им доступ к финансированию, стимулировать производство и экспорт, продвигать отечественную продукцию. Формула здесь простая – растет бизнес, появляются новые рабочие места. Растут доходы населения, растет и экономика", – сказал в прямом эфире во время дебатов Айбек Дадебай.

Отметим, что в прямом эфире телеканала 24KZ продолжаются "Главные дебаты – 2026". Это заключительная дискуссия, в которой участвуют лидеры всех семи партий, претендующих на места в Курултае. Здесь они представляют свою предвыборную программу и отвечают на вопросы оппонентов и зрителей.

Изготовлено: Пресс-служба партии "Әділет".

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет".

Заказчик: Минжасаров Н.Т.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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