Системный подход к развитию экономики Казахстана: эксперты о выступлении партии "Әділет" на теледебатах

Финальным аккордом предвыборной кампании перед первыми в истории Казахстана выборами в Курултай стали дебаты на телеканале 24KZ. Их главным отличием от предыдущих эфиров стало участие председателей всех семи политических партий, которые лично представили свои программы избирателям.

Дебаты были построены в несколько раундов, каждый из которых предполагал свой формат дискуссии, – и именно поэтому заключительный эфир стал не просто очередным этапом агитационной кампании, а площадкой, где избиратели смогли в одном эфире увидеть лидеров всех семи партий и напрямую сопоставить предлагаемые ими решения. Анализируя прошедшие дебаты, эксперты сошлись во мнении: наиболее цельное видение развития страны представил председатель партии "Әділет" Айбек Дадебай, сделавший ставку на системную модернизацию экономики и последовательные структурные изменения.

Ставка на модернизацию

Политолог Данияр Ашимбаев считает, что общая динамика кампании в целом соответствовала результатам официально опубликованных социологических опросов аккредитованных ЦИК организаций.

"Еще до старта кампании они демонстрировали тенденцию, которая упорно сохранялась в течение всей кампании – лидерство "Әділет", затем с большим отрывом шел "Ауыл", потом две конкурентные пары – "Ак жол" и "Республика", ОСДП и НПК и замыкающий "Байтак". В течение полуторамесячной агиткампании партии пытались изменить расклад, изо всех сил споря друг с другом на дебатах и в социальных сетях. Всем запомнились ляпы, допущенные кандидатами от "Республики" и НПК. Последний шанс предоставился сегодня. Традиционно неплохо себя показали Дания Еспаева и Асхат Рахимжанов, но, безусловно, основное внимание было приковано к Айбеку Дадебай как главе правящей партии", – отметил политолог.

Именно на этом фоне, по словам Ашимбаева, особенно заметным стало то, как Дадебай в ходе агиткампании и многочисленных поездок в регионы состоялся в качестве публичного политика.

"Дадебай дал цельное партийное видение развития страны в ближайшие годы как единой системы. Он творчески раскрыл партийное видение общего президентского курса на модернизацию страны, обозначив месседжи, обращенные ко всем стратам казахстанского электората – от бизнеса до бюджетников, причем синтезировав их в цельную систему, направленную на построение Сильного, Справедливого, Чистого Казахстана. Масштабность адилетовского видения явно впечатлила и остальных участников дебатов, которые как бы молча пропустили его вперед", – говорит эксперт.

Производство вместо сырьевой зависимости

Экономист, со-основатель Qazaq Expert Club Бауржан Шурманов поддержал программу "Әділет", объяснив это тем, что документ содержит конкретные и давно назревшие решения, а не общие декларации. По его мнению, предвыборная программа партии и выступление её лидера смотрятся убедительно именно потому, что в них прямо подняты накопившиеся, наболевшие и самые волнующие вопросы, которые годами откладывали в долгий ящик.

"Без наведения порядка в базовой экономике сегодня ставится под большой вопрос вообще все остальное – и доходы людей, и социальная стабильность, и устойчивость страны. И когда в программе черным по белому видишь простые, фундаментальные вещи, в душе снова просыпается профессиональный оптимизм", – говорит он.

В числе ключевых инициатив Шурманов называет предложение перестать "бездумно расходовать средства Нацфонда на текущие нужды и направлять их прежде всего на развитие инфраструктуры, а льготы и преференции для бизнеса предоставлять только в обмен на конкретные результаты – создание новых производств, модернизацию, внедрение технологий и локализацию". Отдельный акцент экономист делает на развитии переработки внутри страны, чтобы добавленная стоимость и качественные рабочие места оставались в Казахстане, а также на необходимости защищать предпринимателей и частную собственность, создавая для среднего бизнеса условия для спокойного развития без необоснованных проверок и административного давления.

При всем различии профессиональных углов – политтехнологического, коммуникационного и экономического – все трое экспертов приходят к одному выводу: программа "Әділет" является не набором разрозненных лозунгов, а последовательным развитием президентского курса на модернизацию страны, переведенным на язык конкретных экономических решений.

За этой оценкой стоит большая работа, проделанная партией на протяжении всей кампании: многочисленные поездки по регионам, встречи с избирателями на местах, участие в нескольких раундах дебатов, которые завершились итоговым эфиром с участием председателей всех семи партий.