#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
462.22
536.5
5.43
Политика

Как прошли главные дебаты перед первым выборами в Курултай

главные дебаты перед выборами, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 23:19 Фото: 24.kz
В прямом эфире телеканала "24KZ" состоялись итоговые дебаты лидеров политических партий. Дискуссия прошла в преддверии первых в истории страны выборов в Курултай. Масштабное событие продемонстрировало беспрецедентный уровень многопартийности и высокую конкуренцию предвыборных программ.

В дебатах приняли участие председатель партии "Әділет" Айбек Дадебай, лидер "Ақ жол" Дания Еспаева, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, глава партии "Ауыл" Кайрат Айтуганов, председатель ОСДП Асхат Рахимжанов, лидер Respublica Айдарбек Ходжаназаров и председатель Baytaq Азаматхан Амиртаев.

Перед началом основной дискуссии телеканал организовал прямые включения из предвыборных штабов партий. В эфире также состоялись телемосты с соотечественниками из США, Китая и ОАЭ. Зрители могли следить за дебатами не только на 24KZ, но и на официальных страницах телеканала в социальных сетях и на YouTube.

Одной из особенностей проекта стала возможность граждан напрямую обратиться к лидерам партий. Вопросы можно было отправить через специальный QR-код или контакт-центр. Всего поступило около 59 тысяч обращений от жителей Казахстана и граждан, находящихся за рубежом. В числе вопросов были обращения из Бельгии.

В ходе дискуссии лидеры партий представили свои взгляды на экономическое развитие страны, социальную политику, повышение доходов населения, развитие сельских территорий, экологический туризм и региональную специализацию. Участники также обозначили основные приоритеты своих предвыборных программ и ответили на вопросы граждан.

Так, лидер Respublica Айдарбек Ходжаназаров сделал акцент на повышении благосостояния населения и улучшении социальных условий. Председатель Baytaq Азаматхан Амиртаев назвал экологический туризм одним из возможных драйверов экономики. Представитель "Ақ жол" заявил о необходимости создавать условия для человека труда и направлять национальные ресурсы на повышение благосостояния граждан.

Лидер "Әділет" Айбек Дадебай отметил важность принципа справедливости, а председатель "Ауыл" Кайрат Айтуганов рассказал о мерах по повышению доходов жителей села. Глава ОСДП Асхат Рахимжанов выступил за достойную оплату труда, тогда как председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов подчеркнул необходимость учитывать особенности и специализацию каждого региона при экономическом развитии.

В финальной части дебатов каждый из семи лидеров обратился к избирателям и представил главный тезис своей программы. Таким образом, участники получили возможность сопоставить позиции партий и их предложения по ключевым вопросам государственной политики перед предстоящим голосованием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Әділет представила программу на финальных теледебатах перед выборами в Курултай
21:24, 19 августа 2026
"Әділет" представила программу на финальных теледебатах перед выборами в Курултай
дебаты лидеров партий
15:03, 18 августа 2026
"Главные дебаты – 2026": лидеры семи партий встретятся на площадке 24.kz
партия &quot;Әділет&quot;
22:43, 19 августа 2026
Системный подход к развитию экономики Казахстана: эксперты о выступлении партии "Әділет" на теледебатах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
00:10, 20 августа 2026
Видеообзор победы "Ордабасы" над "Алтаем" в Кубке Казахстана
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
23:34, 19 августа 2026
"Главное, что победили и взяли два очка": Нуралы Алип - о матче с "Крыльями"
Фото: ФК &quot;Кайсар&quot;
23:05, 19 августа 2026
Появился видеообзор матча Кубка Казахстана "Женис" - "Кайсар"
Фото: UWW
22:31, 19 августа 2026
Казахстанская борчиха Дауылкызы проиграла схватку за бронзовую медаль на ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: