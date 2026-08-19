Как прошли главные дебаты перед первыми выборами в Курултай

В прямом эфире телеканала "24KZ" состоялись итоговые дебаты лидеров политических партий. Дискуссия прошла в преддверии первых в истории страны выборов в Курултай. Масштабное событие продемонстрировало беспрецедентный уровень многопартийности и высокую конкуренцию предвыборных программ.

В дебатах приняли участие председатель партии "Әділет" Айбек Дадебай, лидер "Ақ жол" Дания Еспаева, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, глава партии "Ауыл" Кайрат Айтуганов, председатель ОСДП Асхат Рахимжанов, лидер Respublica Айдарбек Ходжаназаров и председатель Baytaq Азаматхан Амиртаев.

Перед началом основной дискуссии телеканал организовал прямые включения из предвыборных штабов партий. В эфире также состоялись телемосты с соотечественниками из США, Китая и ОАЭ. Зрители могли следить за дебатами не только на 24KZ, но и на официальных страницах телеканала в социальных сетях и на YouTube.

Одной из особенностей проекта стала возможность граждан напрямую обратиться к лидерам партий. Вопросы можно было отправить через специальный QR-код или контакт-центр. Всего поступило около 59 тысяч обращений от жителей Казахстана и граждан, находящихся за рубежом. В числе вопросов были обращения из Бельгии.

В ходе дискуссии лидеры партий представили свои взгляды на экономическое развитие страны, социальную политику, повышение доходов населения, развитие сельских территорий, экологический туризм и региональную специализацию. Участники также обозначили основные приоритеты своих предвыборных программ и ответили на вопросы граждан.

Так, лидер Respublica Айдарбек Ходжаназаров сделал акцент на повышении благосостояния населения и улучшении социальных условий. Председатель Baytaq Азаматхан Амиртаев назвал экологический туризм одним из возможных драйверов экономики. Представитель "Ақ жол" заявил о необходимости создавать условия для человека труда и направлять национальные ресурсы на повышение благосостояния граждан.

Лидер "Әділет" Айбек Дадебай отметил важность принципа справедливости, а председатель "Ауыл" Кайрат Айтуганов рассказал о мерах по повышению доходов жителей села. Глава ОСДП Асхат Рахимжанов выступил за достойную оплату труда, тогда как председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов подчеркнул необходимость учитывать особенности и специализацию каждого региона при экономическом развитии.

В финальной части дебатов каждый из семи лидеров обратился к избирателям и представил главный тезис своей программы. Таким образом, участники получили возможность сопоставить позиции партий и их предложения по ключевым вопросам государственной политики перед предстоящим голосованием.