Конгрессмен рассказал Токаеву о ночном звонке Трампа

Глава американской делегации конгрессмен Джейсон Смит поблагодарил президента РК Касым-Жомарта Токаева за прием и передал теплые слова приветствия главы США, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Сегодня в два часа ночи мне позвонил президент Дональд Трамп. Я сообщил ему, что через несколько часов встречусь с вами. Он просил передать вам самые теплые пожелания и выразил признательность за доверительные и конструктивные отношения, которые сложились между вами. Он также передал, что с нетерпением ожидает вашего визита в Майами для участия в саммите G20. Одна из основных целей нашего визита – изучение возможностей для дальнейшего расширения экономических связей между Соединенными Штатами и вашей прекрасной страной. Мы твердо привержены содержательному диалогу по укреплению двустороннего сотрудничества. Наш президент считает это чрезвычайно важным", – сказал Джейсон Смит.

В завершение глава государства выразил уверенность, что его предстоящий визит в Майами придаст дополнительный импульс развитию казахско-американского расширенного стратегического партнерства.

Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с председателем комитета по бюджету и налогам Палаты представителей США Джейсоном Смитом, а также членами Конгресса Грегом Мерфи, Кэрол Миллер, Ронни Джексоном, Уэсли Беллом и Эдвардом Кейсом.