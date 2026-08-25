#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.48
534.68
5.43
Политика

Конгрессмен рассказал Токаеву о ночном звонке Трампа

Конгрессмен рассказал Токаеву о ночном звонке Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 20:51 Фото: Акорда
Глава американской делегации конгрессмен Джейсон Смит поблагодарил президента РК Касым-Жомарта Токаева за прием и передал теплые слова приветствия главы США, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Сегодня в два часа ночи мне позвонил президент Дональд Трамп. Я сообщил ему, что через несколько часов встречусь с вами. Он просил передать вам самые теплые пожелания и выразил признательность за доверительные и конструктивные отношения, которые сложились между вами. Он также передал, что с нетерпением ожидает вашего визита в Майами для участия в саммите G20. Одна из основных целей нашего визита – изучение возможностей для дальнейшего расширения экономических связей между Соединенными Штатами и вашей прекрасной страной. Мы твердо привержены содержательному диалогу по укреплению двустороннего сотрудничества. Наш президент считает это чрезвычайно важным", – сказал Джейсон Смит.

В завершение глава государства выразил уверенность, что его предстоящий визит в Майами придаст дополнительный импульс развитию казахско-американского расширенного стратегического партнерства.

Ранее сообщалось, что Токаев провел встречу с председателем комитета по бюджету и налогам Палаты представителей США Джейсоном Смитом, а также членами Конгресса Грегом Мерфи, Кэрол Миллер, Ронни Джексоном, Уэсли Беллом и Эдвардом Кейсом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан и Туркменистан расширят сотрудничество в торговле, энергетике и транспорте
21:07, Сегодня
Токаев и Бердымухамедов провели телефонные переговоры
Токаев поблагодарил Макрона за торжественный прием
18:01, 05 ноября 2024
Токаев поблагодарил Макрона за торжественный прием
президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент США Дональд Трамп
11:41, 19 января 2026
Дональд Трамп пригласил Касым-Жомарта Токаева и Казахстан в Совет мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимофей Скатов
21:42, Сегодня
Тимофей Скатов без проблем вышел в полуфинал квалификации US Open-2026
Арина Соболенко после теннисного матча
21:18, Сегодня
Соболенко и Джокович не смогли пройти в четвертьфинал микста US Open - 2026
ФК &quot;Тобыл&quot; перед матчем
20:59, Сегодня
"Тобыл" обыграл "Кайсар" в перенесённом матче КПЛ
Александр Бублик перед теннисным матчем
20:34, Сегодня
Капитан женской сборной Казахстана по теннису Щукин оценил шансы Бублика на US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: