Историческое решение – президент подписал указ о первых выборах в Курултай

Сегодня, 1 июля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов в Курултай. Документ опубликовали на сайте Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как следует из указа, в соответствии с подпунктом 3) статьи 46 и пунктом 1 статьи 95 Конституции Республики Казахстан президент постановил:

Назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение выборов депутатов Курултая Республики Казахстан . Правительству Республики Казахстан, акимам столицы, областей, городов республиканского значения безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Курултая Республики Казахстан .

Указ вводится в действие со дня его опубликования.

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