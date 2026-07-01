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Политика

Историческое решение – президент подписал указ о первых выборах в Курултай

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:00 Фото: akorda.kz
Сегодня, 1 июля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов в Курултай. Документ опубликовали на сайте Акорды, сообщает Zakon.kz.

Как следует из указа, в соответствии с подпунктом 3) статьи 46 и пунктом 1 статьи 95 Конституции Республики Казахстан президент постановил:

  1. Назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года.
  2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан организовать подготовку и проведение выборов депутатов Курултая Республики Казахстан.
  3. Правительству Республики Казахстан, акимам столицы, областей, городов республиканского значения безотлагательно принять все необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Курултая Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его опубликования.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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